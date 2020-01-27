影／小三通暫停⋯交通部待命狀態　建議「金、馬縣府申請兩岸停航」

▲交通部次長祁文中。（圖／記者楊詩益攝）

記者李宜秦／台北報導

武漢肺炎延燒，移民署昨日宣布暫停金門、馬祖小三通，交通部次長祁文中表示，已建議金馬縣府研議是否暫停兩岸航運，同時也評估大三通暫停必要，只要縣府提出停航，交通部就會在應變會議中提出，並予以暫停。另外為減緩觀光業受到陸客不來的衝擊，是否再提出國旅補助，祁文中說要「想一想」。

祁文中表示，武漢團已於今日中午前全數離境，湖北團則還有1團、19人將於今日下午出境，另外目前在台陸團共308團、5499人，觀光局已要求旅行社，必須安排全數在本月底離境。

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祁文中表示，目前陸客團在台旅遊品質不好，必須接受監控，有些也不可離開飯店，因此已告知旅行社，希望能讓陸客團越早離境越好，最晚必須在本月底全數離開，至於行程、航線等交通部都會協助安排。

▲武漢肺炎延燒。（圖／路透社,武漢中心醫院）

祁文中表示，金門、馬祖小三通目前已暫停，至於兩岸是否停航，交通部航港局已主動聯繫金馬縣府，建議縣府提出停航需求，只要接到申請，交通部就會在應變會議中提出，並予以暫停。

祁文中表示，因為要以金馬縣府是否需要為主，交通單位則是配合處理，因此不會主動暫停航運，此外交通部也請陸委會評估，是否進一步暫停大三通，畢竟有些兩岸直航也會停靠基隆港、台中港等，不只是離島受影響。

祁文中指出，本次疫情影響，春節、五一連假觀光產業慘兮兮，已請旅行公會彙整業者意見，開工觀光局就會擇期開會，研擬該如何達到「淡季不淡」的效果，至於是否再推國旅補助，他則說「要想一想」，並說，補助是要，但做法是補助國旅、旅行社、還是包機，都還需要評估與檢討。