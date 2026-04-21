新衣服「洗過才能穿？」苦主曝下場　內行點頭：不忍直視

▲原PO新衣服沒洗就直接穿，被媽媽狂碎念很髒。（示意圖／記者李毓康攝）



網搜小組／劉維榛報導

新衣服恐怕比大家想像中的還要髒！一名網友買了新衣服想直接穿，卻被媽媽狂嫌「很髒」，堅持一定要先洗過，讓她相當不解。貼文曝光後，網友一面倒認同媽媽的做法，認為新衣服在製作、運送和陳列過程中，難免沾到灰塵或化學藥劑，先洗再穿比較安心，「曾經直接穿新T恤，全身起疹！」

一名女網友在Threads發文直呼，每次買新衣服，她都覺得「新的就是新的，直接穿就好」，沒想到媽媽卻完全不這麼想，甚至一看到她把新衣服拿來穿，就碎念衣服很髒，一定要先洗過才行。

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對此，原PO相當不解，並忍不住發問，「有誰現在買新衣服還會一定要洗過才會穿啊？」語氣中滿滿困惑。

一定要洗！苦主曝慘痛經驗：全身起疹子



文章曝光後，網友紛紛搖頭直言，「老公在紡織業，他堅持新衣服一定要下水洗過才能穿」、「洗過再穿，你永遠不知道有多少人摸過這件衣服，我參觀過製衣工廠的環境，真的不忍直視」、「一定要洗！曾經直接穿愛迪達新T恤，全身起疹」、「在日本GU買了衣服回家，忘記先洗就穿了，穿一個小時後馬上起疹子」、「真的要洗，妳想像不到廠房跟倉庫有多髒，服飾品牌倉儲人員路過」。

留言之中，一名紡織科系畢業的網友建議，新衣服一定要洗過再穿，尤其貼身衣物，如果看過從紡紗→織布→染整→剪裁→縫紉的完整過程，就會知道為什麼。

該名網友也詳細解釋，新衣服從工廠到上架，經多人接觸，清洗可去除製程中的化學物質（如甲醛、染料）、灰塵、細菌，防止皮膚過敏、搔癢甚至感染，是確保健康、安全與舒適的必要步驟，同時也能去除異味與棉絮，以及防止掉色與染色。