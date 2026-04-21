　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

新衣服「洗過才能穿？」苦主曝下場　內行點頭：不忍直視

▲▼熱浪,陽光,夏日,夏天,炎熱,天氣,高溫,中暑,烈日,正午,酷暑,行人,防曬。（圖／記者李毓康攝）

▲原PO新衣服沒洗就直接穿，被媽媽狂碎念很髒。（示意圖／記者李毓康攝）

網搜小組／劉維榛報導

新衣服恐怕比大家想像中的還要髒！一名網友買了新衣服想直接穿，卻被媽媽狂嫌「很髒」，堅持一定要先洗過，讓她相當不解。貼文曝光後，網友一面倒認同媽媽的做法，認為新衣服在製作、運送和陳列過程中，難免沾到灰塵或化學藥劑，先洗再穿比較安心，「曾經直接穿新T恤，全身起疹！」

一名女網友在Threads發文直呼，每次買新衣服，她都覺得「新的就是新的，直接穿就好」，沒想到媽媽卻完全不這麼想，甚至一看到她把新衣服拿來穿，就碎念衣服很髒，一定要先洗過才行。

[廣告]請繼續往下閱讀...

對此，原PO相當不解，並忍不住發問，「有誰現在買新衣服還會一定要洗過才會穿啊？」語氣中滿滿困惑。

一定要洗！苦主曝慘痛經驗：全身起疹子

文章曝光後，網友紛紛搖頭直言，「老公在紡織業，他堅持新衣服一定要下水洗過才能穿」、「洗過再穿，你永遠不知道有多少人摸過這件衣服，我參觀過製衣工廠的環境，真的不忍直視」、「一定要洗！曾經直接穿愛迪達新T恤，全身起疹」、「在日本GU買了衣服回家，忘記先洗就穿了，穿一個小時後馬上起疹子」、「真的要洗，妳想像不到廠房跟倉庫有多髒，服飾品牌倉儲人員路過」。

留言之中，一名紡織科系畢業的網友建議，新衣服一定要洗過再穿，尤其貼身衣物，如果看過從紡紗→織布→染整→剪裁→縫紉的完整過程，就會知道為什麼。

該名網友也詳細解釋，新衣服從工廠到上架，經多人接觸，清洗可去除製程中的化學物質（如甲醛、染料）、灰塵、細菌，防止皮膚過敏、搔癢甚至感染，是確保健康、安全與舒適的必要步驟，同時也能去除異味與棉絮，以及防止掉色與染色。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/19 全台詐欺最新數據

更多新聞
341 1 7742 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
幕後／國安情資：中國祭3手段　逼迫3島國撤銷賴清德專機飛航許
12檔飆股「抓去關」新名單　明起處置到5／6
快訊／台中龍井「汽車猛撞大貨車」　副駕女破頭宣告不治
登山巧遇國寶「被會心一擊」！　巴完頭就落跑五告派
快訊／台新證下單頻出包！　金管會：最重罰600萬
快訊／賴清德出訪史瓦帝尼確定取消
航空大亂「至少持續到7月」　CNN點名廉航最先出局
外資買超台股逾600億居史上第7大　買最多10檔一次看

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

18歲罹大腸癌三期！醫揭「2症狀」是警訊：別再當成小毛病

LINE出現「1狀況」慘了！　重症醫示警：恐掏空大腦量能

新衣服「洗過才能穿？」苦主曝下場　內行點頭：不忍直視

明天高溫上看33度　周四起防瞬間大雨、雷擊

有一種友情叫陪你發瘋！第一跟隨者理論：這才是朋友圈最該留的人

「大胸女孩參加路跑」影片遭酸賣弄！YouTuber高EQ回應：我驕傲

不是觀光區卻超強！他封「根本夜市之光」4.2顆星　網大推：去不膩

2026華航馬拉松星光夜跑開始報名　10月31日賽道見

日作家「台灣藏壽司比日本更好」　他揭關鍵勸退：會失望

水溝當垃圾桶！肯德基油槽殘渣倒入下水道　高雄環保局將開罰

白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座

把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

《穿著Prada的惡魔2》時隔20年回歸！　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

嘉義惡火一家3口困陽台殞命！勇父「衝進火場救妻女」成最後身影

點沖天炮狗立馬衝回來　這群狗是斧頭幫的嗎XD

「小孩過世怎麼處理？」禮儀師見詭異提問 機警報警揭虐童致死內幕｜奇摩知識+虐童致死案｜《我在案發現場》

真的變烏龍派出所！385支監視器找辣椒水怪客　結果抓到分局長

分局長噴辣椒水害慘柯文哲　白營怒：警察犯錯還要自己人查4天

18歲罹大腸癌三期！醫揭「2症狀」是警訊：別再當成小毛病

LINE出現「1狀況」慘了！　重症醫示警：恐掏空大腦量能

新衣服「洗過才能穿？」苦主曝下場　內行點頭：不忍直視

明天高溫上看33度　周四起防瞬間大雨、雷擊

有一種友情叫陪你發瘋！第一跟隨者理論：這才是朋友圈最該留的人

「大胸女孩參加路跑」影片遭酸賣弄！YouTuber高EQ回應：我驕傲

不是觀光區卻超強！他封「根本夜市之光」4.2顆星　網大推：去不膩

2026華航馬拉松星光夜跑開始報名　10月31日賽道見

日作家「台灣藏壽司比日本更好」　他揭關鍵勸退：會失望

水溝當垃圾桶！肯德基油槽殘渣倒入下水道　高雄環保局將開罰

還看不到亞運比賽場地！13歲滑板天才林逸凡仍有自信拚獎牌

社宅＋重劃雙引擎　花蓮北昌房市迎長線利多

快訊／銀泰佶詐貸吸金5.3億　檢調第二波搜索約談4人

賴清德出訪史瓦帝尼喊卡　綠委：習近平在測試台人是否習慣被限制

洗錢182億！台泰聯手破博弈、詐團台灣水房　主嫌爽買上億豪宅

男山區迷途急求助　太麻里警迅速定位尋獲護送返家

兆豐金近50萬股民嗨翻！　每股擬配1.75元史上新高

劉子杰自培拚上一軍首度先發　曾豪駒期待複製二軍火燙表現

幕後／國安情資：中國祭3手段　逼迫3島國撤銷賴清德專機飛航許可

台股12檔飆股「抓去關」新名單　明起處置到5／6

【冷血畫面曝】男被斷手斷腳！渾身血「塞進後車廂」丟包急診室

生活熱門新聞

快訊／4縣市大雨特報　下到晚上

屏東老父「默默留下18張台積電」　子女卻心情複雜了

一片橘紅！　雷雨鋒面要來了

一個人跟團「不受歡迎？」　網曝1情況最麻煩

車被拖吊還吃超速罰單！他傻眼問：怎麼開的

台男「吃薯條1習慣」」引日本店員關心！

白沙屯媽祖轎班「都穿什麼鞋？」　神鞋被推爆

竹北吊車大王差1碼痛失800萬　擦身29億經歷曝光

他加入「今彩539報牌」LINE群　16萬沒了

黑白切少東「斷手腳」始末一次看　仇家下重手原因曝光

4月下旬「好運四大生肖」

參加路跑遭酸賣弄！YouTuber高EQ回應

月薪3萬初「一年竟能出國2次」！一票人喊可以

全台降溫轉雨！　周四大變天

更多熱門

相關新聞

即／彰化知名紡織大廠火警　濃煙駭人

即／彰化知名紡織大廠火警　濃煙駭人

彰化福興工業區一家有「隱形冠軍」稱號的知名紡織廠，下午不明原因突然發生火警。據悉火勢從其中一間廠房內迅速竄燒，濃煙直竄天際，場面相當駭人。警消獲報後，立刻出動第一、第二及第三大隊等轄區分隊趕往現場搶救，鹿港警方也派出員警在周邊維持交管，所幸廠內人員皆已疏散，目前仍在全力灌救中。

防諾羅不能只洗手！醫示警「真正破口」　正確消毒方法曝

防諾羅不能只洗手！醫示警「真正破口」　正確消毒方法曝

五星級飯店「超多人穿新衣鞋」　員工曝慘況：衝到廁所

五星級飯店「超多人穿新衣鞋」　員工曝慘況：衝到廁所

旅行10年才知道！室友出國「帶1物邊玩邊丟」

旅行10年才知道！室友出國「帶1物邊玩邊丟」

不是外套！路上超多人「1保暖穿搭」　穿2次才會洗

不是外套！路上超多人「1保暖穿搭」　穿2次才會洗

關鍵字：

新衣服先洗再穿紡織廠洗衣服

讀者迴響

熱門新聞

朱海君身邊「現護花男牽手緊摟」關係曝

「改造雄女」網紅涉洗錢1.7億　被收押起訴

黑白切少東遭打斷手腳　恐終身失能

退出民眾黨34天！林靖冠：接受民進黨徵召參選議員

為湯圓打死妻　鹿港恐怖里長4／23宣判

快訊／4縣市大雨特報　下到晚上

YT「乾哥乾妹割頸案」破177萬！楊爸看完了

男「砸10萬入珠30顆」害妻痛爆！醫勸全挖他拒絕：捨不得

台「名模教母」獨子熱戀國民少女

一趟旅行看清一個人！

親哥捲性侵爭議　Jisoo發聲了

宋旻浩首出庭！黑西裝現身：讓大家失望了

黑白切少東斷手腳內幕曝！小弟被拐當車手　出頭遭擄丟包

連長罵混血役男死鬼子　六軍團要辦了

記憶體9檔齊收漲停！2大利多進補　宇瞻拉3根刷新高

更多

最夯影音

更多
白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座

白沙屯媽祖16:10回宮！　三進三退衝入大殿安座
把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

把握好天氣！全台變色「紅爆雷雨彈」2段變天

屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

屏東男被斷手斷腳！渾身血「塞BMW後車廂」　丟包急診室畫面曝光

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

《穿著Prada的惡魔2》時隔20年回歸！　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

《穿著Prada的惡魔2》時隔20年回歸！　安海瑟薇「絕美蛻變」再戰梅姨

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面