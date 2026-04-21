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天天喝飲料！陸13歲男罹患「痛風」　家屬：初期腳踝腫誤認扭傷

▲13歲國中生罹患痛風。（圖／翻攝自光明網）

▲13歲小羅罹患痛風。（圖／翻攝自光明網）

記者廖翊慈／綜合報導

4月20日是世界痛風日，不少人仍認為「痛風」是中老年人的專利，但事實上，這種疾病正快速年輕化，甚至開始盯上青少年。廣東廣州一名13歲國中生因長期把含糖飲料當水喝，導致尿酸數值飆升，走路困難，成為典型的年輕痛風案例。

據《光明網》報導，13歲的小劉（化名）表示，平時習慣每天喝一瓶冰紅茶或運動飲料，偶爾再加上手搖飲料，這樣的習慣持續一段時間後，身體開始出現異常。入院前檢測發現，他的尿酸高達785μmol/L，遠遠超過成人420μmol/L的臨界值，幾乎翻倍。

▲小羅腳踝腫脹。（圖／翻攝自光明網）

▲小羅腳踝腫脹。（圖／翻攝自光明網）

事實上，小劉早在半年前就出現警訊，左腳踝反覆痠痛並伴隨輕微腫脹，但家人一開始誤以為只是扭傷，直到抽血檢查才發現尿酸嚴重超標。醫師進一步檢查發現，其關節已有腫脹、滑膜增生與發炎情形，甚至出現尿酸結晶沉積，確診為青少年痛風。

醫師指出，除了愛喝含糖飲料，小劉過去也經常飲用燉湯，這些飲食習慣都是尿酸升高的重要因素。其中含糖飲料中的果糖會同時「促進尿酸生成」與「抑制尿酸排出」，使體內尿酸不斷累積，成為痛風發作的關鍵原因。

專家提醒，近年痛風明顯年輕化，與飲食西化及生活習慣改變密切相關。長期飲用含糖飲料或啤酒、愛吃海鮮與動物內臟、經常喝濃肉湯，以及肥胖、高血壓、糖尿病患者或有家族史者，皆屬高風險族群。

▲小羅天天都要喝飲料。（圖／翻攝自光明網）

▲小羅天天都要喝飲料。（圖／翻攝自光明網）

醫師強調，痛風並非「忍一忍就過去」的小毛病，而是需要長期管理的慢性疾病，若放任不管，恐造成關節損傷甚至影響腎臟功能。日常應從飲食控制與生活習慣著手，減少高普林食物與含糖飲料攝取，多喝水、維持正常體重，並定期追蹤尿酸數值。

醫師也提醒，若出現關節疼痛、腫脹等症狀，應儘早就醫檢查，避免延誤治療時機，「很多看似平常的飲食習慣，其實正在悄悄傷害身體，白開水才是最好的解渴選擇。」

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