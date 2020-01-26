武漢1400萬人口「500萬人離城」　湖北省長內疚自責：非常痛心

▲武漢市長證實，武漢總人口1400萬，有500萬人離城。（圖／翻攝自微博）



記者林彥臣／綜合報導

武漢肺炎也就是「2019新型冠狀病毒」（2019-nCOV）疫情升溫，讓大陸各地防疫人員都繃緊神經，整個湖北省幾乎成為封省狀態，湖北省長對於疫情的發展感到內疚自責，武漢市長也指出，目前已有500萬人口離開武漢，確診病例可能還會增加1000名。

根據大陸媒體《證券時報網》報導，湖北省人民政府新聞辦公室就「武漢肺炎」疫情防治工作召開新聞發布會，武漢市長周先旺在發布會上表示，受到春節和疫情的影響，目前有500多萬人離開武漢，還有900萬人留在城裡。

▲武漢市長表示，可能還會增加1000例的確診病例。（圖／路透社,武漢中心醫院）



周先旺還指出，在目前收治和留觀的病例當中，可能還會再增加1000名武漢肺炎確診病例，截至26日的凌晨，累計報告的新型冠狀病毒感染的肺炎是618例，已經治愈出院的是40例，死亡了45例，目前在院治療的是533例，其中重症87例，危重53例，這些都在武漢市的定點醫院接受隔離治療。

湖北省長王曉東也表示，新型冠狀病毒肺炎疫情發生以後，讓黨中央和全國人民揪心，「我們感到非常痛心，非常內疚，也非常自責」。

中國疾控中心26日證實，首次從華南海鮮市場的585份環境樣本中，檢測到33份樣品含有新型冠狀病毒核酸，並成功在陽性環境標本中分離病毒，揭示了病毒源於華南海鮮市場銷售的野生動物，在病毒溯源研究中取得階段性進展，進一步證實在華南海鮮市場環境中存在大量新型冠狀病毒2019-nCoV。

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