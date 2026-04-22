阻賴清德出訪「打壓」中華民國生存空間！　國台辦3重申：台灣沒總統

▲被問及打壓中華民國生存空間，大陸國台辦發言人張晗態度強硬回應，「台灣沒有總統。」（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

總統賴清德出訪非洲友邦史瓦帝尼受阻，民進黨痛批大陸官方以「經濟脅迫」非洲三國。記者會上台媒也質疑陸方做法，有意限縮中華民國外交生存空間，只會把認同中華民國到台灣民眾越推越遠。大陸國台辦發言人張晗今（22）日回應，特地3次重申「台灣沒有什麼總統」。

總統賴清德原定今22日啟程出訪非洲唯一友邦史瓦帝尼，主題為「台史同慶、攜手共榮」。昨天宣布行程暫緩，原因是塞席爾、模里西斯及馬達加斯加等非洲三國「無預警」情況下，取消我專機飛航許可，民進黨把矛頭指向大陸方面私下運作，有意阻擾我方國際外交空間。

台媒也提問，「賴清德出訪非洲友邦史瓦帝尼受阻的事情，賴政府將矛頭指向大陸打壓。國民黨文傳會主委尹乃菁表示深感遺憾，呼籲大陸克制；民眾黨則表達嚴重抗議與譴責。賴清德是現任的中華民國總統，在國際上限縮中華民國生存空間，反而把台灣人民往反方向越推越遠？」

大陸方面刻意打壓總統賴清德？張晗今日記者會表示，「首先，我要指出台灣是中國的一部分，沒有什麼總統。」

張晗表示，一個中國原則是公認的國際關係基本準則，我們一貫以一個中國原則來對待台灣對外交往問題，堅決反對任何企圖在國際上製造「兩個中國」、「一中一台」的行徑。她指控賴清德企圖通過「外竄」散布台獨分裂謬論，煽動反中抗中勾連外部勢力「投毒挑釁」，破壞台海和平穩定，必遭反對和失敗。

張晗重申，「在一個中國原則的基礎上，通過兩岸協商，台灣地區對外交往問題完全可以得到妥善解決。兩岸同胞是一家人，只要有話好好說，有事好商量，就沒有化解不了的矛盾分歧。」

台媒又追問，「總統府秘書長潘孟安昨晚指出，賴總統行程暫緩處理，原因是三個國家臨時取消邊防許可，潘孟安表示背後是大陸方面用『經濟脅迫』強力施壓？」

張晗回答問題前，第2次重申，「台灣沒有什麼總統。」

接著，她進一步說，民進黨當局頑固堅持台獨立場，妄圖變換花招搞突破，未能得逞後又羅織所謂經濟脅迫的謬論，完全是信口雌黃，自欺欺人，造謠抹黑，「不過是想掩飾自己的窘境罷了」，並且重申台灣是中國領土不可分割一部分，民進黨說什麼都阻擋不祖國必然統一的大勢，希望廣大台灣同胞認清台獨分裂勢力的「野心私慾」，堅決反對台獨分裂行徑。

最後，台媒繼續追問，「陸委會嚴厲譴責，中方先公佈對台10項政策措施，之後惡意破壞總統出席出訪行程，這是兩手策略操作？」

張晗第三次重申，「台灣是中國的一部分，沒有什麼總統。」