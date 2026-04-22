　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

阻賴清德出訪「打壓」中華民國生存空間！　國台辦3重申：台灣沒總統

▲▼大陸國台辦發言人張晗。20260422（圖／記者陳冠宇攝）

▲被問及打壓中華民國生存空間，大陸國台辦發言人張晗態度強硬回應，「台灣沒有總統。」（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

總統賴清德出訪非洲友邦史瓦帝尼受阻，民進黨痛批大陸官方以「經濟脅迫」非洲三國。記者會上台媒也質疑陸方做法，有意限縮中華民國外交生存空間，只會把認同中華民國到台灣民眾越推越遠。大陸國台辦發言人張晗今（22）日回應，特地3次重申「台灣沒有什麼總統」。

總統賴清德原定今22日啟程出訪非洲唯一友邦史瓦帝尼，主題為「台史同慶、攜手共榮」。昨天宣布行程暫緩，原因是塞席爾、模里西斯及馬達加斯加等非洲三國「無預警」情況下，取消我專機飛航許可，民進黨把矛頭指向大陸方面私下運作，有意阻擾我方國際外交空間。

台媒也提問，「賴清德出訪非洲友邦史瓦帝尼受阻的事情，賴政府將矛頭指向大陸打壓。國民黨文傳會主委尹乃菁表示深感遺憾，呼籲大陸克制；民眾黨則表達嚴重抗議與譴責。賴清德是現任的中華民國總統，在國際上限縮中華民國生存空間，反而把台灣人民往反方向越推越遠？」

大陸方面刻意打壓總統賴清德？張晗今日記者會表示，「首先，我要指出台灣是中國的一部分，沒有什麼總統。」

張晗表示，一個中國原則是公認的國際關係基本準則，我們一貫以一個中國原則來對待台灣對外交往問題，堅決反對任何企圖在國際上製造「兩個中國」、「一中一台」的行徑。她指控賴清德企圖通過「外竄」散布台獨分裂謬論，煽動反中抗中勾連外部勢力「投毒挑釁」，破壞台海和平穩定，必遭反對和失敗。

張晗重申，「在一個中國原則的基礎上，通過兩岸協商，台灣地區對外交往問題完全可以得到妥善解決。兩岸同胞是一家人，只要有話好好說，有事好商量，就沒有化解不了的矛盾分歧。」

台媒又追問，「總統府秘書長潘孟安昨晚指出，賴總統行程暫緩處理，原因是三個國家臨時取消邊防許可，潘孟安表示背後是大陸方面用『經濟脅迫』強力施壓？」

張晗回答問題前，第2次重申，「台灣沒有什麼總統。」

接著，她進一步說，民進黨當局頑固堅持台獨立場，妄圖變換花招搞突破，未能得逞後又羅織所謂經濟脅迫的謬論，完全是信口雌黃，自欺欺人，造謠抹黑，「不過是想掩飾自己的窘境罷了」，並且重申台灣是中國領土不可分割一部分，民進黨說什麼都阻擋不祖國必然統一的大勢，希望廣大台灣同胞認清台獨分裂勢力的「野心私慾」，堅決反對台獨分裂行徑。

最後，台媒繼續追問，「陸委會嚴厲譴責，中方先公佈對台10項政策措施，之後惡意破壞總統出席出訪行程，這是兩手策略操作？」

張晗第三次重申，「台灣是中國的一部分，沒有什麼總統。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 1 5989 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
控衛福部長、疾管署長圖利高端　前立委判賠120萬！
獨／00403A開募搶翻！　國泰證「阿發」慘被問爆
「所有馬鈴薯都有龍葵鹼！」　YTR預告吃美國發芽版：我敢吃
檢舉違停慘被冒名狂訂披薩！　竟是新北警幹的
Threads「抓龍蝦海獵人」溺斃！　曾遭網友咒：不會浮起來
BLACKPINK就是去她婚禮　Jisoo親哥前妻沈默4天現

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

自衛隊艦艇航經台海　國台辦：嚴重威脅中國主權和安全

阻賴總統出訪？　陸外交部高度讚賞：有關國家堅持一中原則

李乾龍座車遭裝追蹤器　國台辦批民進黨「迫害打壓在野力量」

20歲女「挪7844萬公款抖內」釀父公司快破產　她認：坐牢也無所謂

阻賴清德出訪「打壓」中華民國生存空間！　國台辦3重申：台灣沒總統

柬埔寨國王赴北京診療驗出前列腺癌　前首相洪森攜兩子探視

媒體連番提問賴出訪　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

陸委會稱「九二共識」非和平解藥　國台辦：民進黨是害台殃民的毒藥

「經濟脅迫」阻賴出訪？　國台辦嗆：未能「得逞」後羅織的謬論

「兩岸直航客座率超8成」　國台辦批綠營對兩岸觀光「設卡立障」

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

蘋果執行長庫克9月卸任！　盛讚接班人：帶領蘋果邁向未來

登山巧遇國寶「被會心一擊」！　巴完頭就落跑五告派

噴辣椒水凸槌分局長丟官原因曝　盧秀燕：出席專案會議卻不承認

中國施壓3國取消飛航許可　賴清德確定暫緩出訪史瓦帝尼

黑白切少東遭擄畫面曝光！2車4人埋伏5hrs　見他現身猛撞塞進車裡

自衛隊艦艇航經台海　國台辦：嚴重威脅中國主權和安全

阻賴總統出訪？　陸外交部高度讚賞：有關國家堅持一中原則

李乾龍座車遭裝追蹤器　國台辦批民進黨「迫害打壓在野力量」

20歲女「挪7844萬公款抖內」釀父公司快破產　她認：坐牢也無所謂

阻賴清德出訪「打壓」中華民國生存空間！　國台辦3重申：台灣沒總統

柬埔寨國王赴北京診療驗出前列腺癌　前首相洪森攜兩子探視

媒體連番提問賴出訪　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

陸委會稱「九二共識」非和平解藥　國台辦：民進黨是害台殃民的毒藥

「經濟脅迫」阻賴出訪？　國台辦嗆：未能「得逞」後羅織的謬論

「兩岸直航客座率超8成」　國台辦批綠營對兩岸觀光「設卡立障」

羅伯斯談道奇終結者替代方案　以「打撲克」比喻牛棚調度

歐盟指領空管理不應是政治手段　外交部致謝：中國損及區域飛航安全

國4神岡段3車追撞翻覆！2車頭爛毀3人傷　現場畫面曝光

大都會薪資111億居冠卻吞12連敗　終結者又砸鍋：不知道從哪開始

石棉瓦逾5400噸未清運！　陳亭妃質詢要求跨部會加速處理

中國阻撓賴清德出訪！陳冠廷：外交每受一分打壓　國防就多一倍投入

控衛福部長、疾管署長圖利高端疫苗　前立委李德維判賠120萬

台南市消防數位裝備「掛蛋」？　蔡宗豪轟：打火弟兄安全在哪裡

太空清晰可見！伊朗戰爭釀油污外洩　近億人飲水系統恐受波及

AI 護老神隊友！嘉縣衛生局張秝淇推動智慧醫療...獲範公務員

【垃圾車亂倒餿水】台中環保局清潔隊員被民眾當場抓到：下次不會了

大陸熱門新聞

陸8歲男童爬山挖野菜突伸手一指「山下有黃金」 比對後真有金礦

20歲女挪7844萬公款抖內…致父公司快破產

快訊／賴出訪受阻！　國台辦稱「讚賞」：一中原則是國際社會普遍共識

阻賴清德出訪「打壓」中華民國　國台辦：台灣沒總統

20歲女挪千萬公款當榜一大姐　她認：戒不掉

鄭麗文喊「張凌赫來台」緩和兩岸？　國台辦回應

媽媽袋子裡查出陸護照！他依親定居遭廢止

中國大蒜被美國列為「國家安全威脅」 謝鋒：做夢也沒想過

陸委會：惠台完就破壞總統出訪　北京善意是假

媒體連番提問賴出訪　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

這3種「網紅鞋」正在摧毀你的腳

40歲浙江男心跳停止40小時救活了

天天喝飲料！陸13歲男罹患「痛風」

一晚780元！河南動物園推「虎景房」

更多熱門

相關新聞

中共打壓賴清德出訪　趙少康轟：真的過頭了！對整個台灣的不尊重

中共打壓賴清德出訪　趙少康轟：真的過頭了！對整個台灣的不尊重

總統賴清德預計22日出訪非洲邦交國史瓦帝尼；不過，遭中國施壓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國，無預警取消飛航許可，因此宣布暫緩出訪。對此，前中廣董事長趙少康今（22日）表示，「講真的，我認為這一次中共真的過頭了。這種刻意讓人難堪的操作，反而只會讓國際社會更加反感，也讓台灣民眾更看清楚中共的打壓」。賴清德不論政治立場如何，再怎麼說都是中華民國的總統，這樣的羞辱，就是中共的不對，更是對整個台灣的不尊重，也無助於兩岸關係的發展。

賴清德出訪受阻　2友邦、美參眾議員齊發聲譴責中國、力挺台灣

賴清德出訪受阻　2友邦、美參眾議員齊發聲譴責中國、力挺台灣

媒體連番提問賴出訪　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

媒體連番提問賴出訪　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

「九二共識」非和平解藥　國台辦：民進黨是害台殃民的毒藥

「九二共識」非和平解藥　國台辦：民進黨是害台殃民的毒藥

快訊／中國打壓賴清德出訪　立院朝野罕見「無異議」通過譴責案

快訊／中國打壓賴清德出訪　立院朝野罕見「無異議」通過譴責案

關鍵字：

賴清德出訪非洲國台辦打壓中華民國

讀者迴響

熱門新聞

春雨猛灌72小時！3大預報「全台紅通通」

H級女主播下海拍AV！達人讚：沒意外會是主力

快訊／4縣市大雨特報　下到晚上

直擊王子交保獲釋「深夜直奔昆凌豪宅」

即／台中六分局長誤噴柯P辣椒水　最新職務出爐

情侶山頂忘情激戰10分鐘！　直播鏡頭全都錄

出國21天「老公愛愛0次」　人妻失落炸裂！網秒懂

新衣服「洗過才能穿？」內行點頭：不忍直視

陳沂：祖先為何不投胎等你拜？　江柏樂揭原因

跆拳道女將簡介文「一堆意淫留言」　校隊報警了

台股12檔飆股「抓去關」新名單　明起處置到5／6

BLACKPINK就是去她婚禮　Jisoo親哥前妻沈默4天現身：去年1月離婚

不是觀光區！他大推「根本夜市之光」逛不膩

陸8歲男童爬山挖野菜突伸手一指「山下有黃金」 比對後真有金礦

實戰嫩女友前「DIY壞掉了」！110kg工程師心急求救

更多

最夯影音

更多
不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦
黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面