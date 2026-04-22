陳沂：祖先為何不投胎等你拜？　江柏樂揭原因

▲陳沂。（圖／SWAG提供）

記者葉國吏／綜合報導

知名命理師江柏樂日前直言「年輕人不婚不生」，未來沒子嗣祭拜會過得不好，這番言論隨即遭到網紅陳沂公開吐槽不合理。不過江柏樂後來也回應陳沂，甚至拋出祖先死後需在陰間待200年才投胎的說法，再度引起討論。

祖先與神明保護力論戰

對於民眾普遍拜神而非拜祖先的習慣，江柏樂解釋神明業務繁忙，可能無法兼顧所有人，但祖先則是專門保護自家子孫。他認為祖先與後代血脈相連，守護的力道自然更為專注且直接，這也是為何傳統習俗中祭祖被視為頭等大事的原因。

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▲江柏樂。（圖／翻攝自江柏樂FB）

陳沂則對此反擊，指出神明法力高強，若有強大的神不求，反而去求法力較弱的祖先並不合邏輯。她更犀利點出，如果祖先生前平庸甚至是「廢」，難道死後就會脫胎換骨變厲害嗎？若遇到一直在幫倒忙的守護靈，恐怕只會讓後代子孫感到更加困擾。

信仰改變與祖先福利差異

至於若子孫改信其他宗教或無後祭拜該如何處理，江柏樂坦言這種情況日益常見但他並不樂見，雖尊重信仰自由不便多評論，但仍希望大眾能飲水思源。他憂心若祭祀斷絕，祖先在陰間的處境將會非常淒涼，這也是他支持婚姻與生育的核心理由。

陳沂總結認為，江柏樂的理論最大問題是把祖先當成「米蟲」，完全仰賴後輩施捨太過悽慘。她直言若當祖先還要看人臉色，不如移民去信仰耶穌，在那邊不用子孫祭拜就能過上好生活，何必留在傳統體系受苦，雙方觀點截然不同引發網友討論。

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