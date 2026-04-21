海拔2600m山頂激戰！情侶以為沒人「忘情脫衣」　直播鏡頭全都錄

▲ 一對情侶在山頂野戰，以為不會被看見。（圖／翻攝自faulhorn.roundshot.com）

記者陳宛貞／綜合外電報導

瑞士一對情侶近日在海拔2681公尺的福爾峰（Faulhorn）山頂上演激情戲碼，兩人以為身處與世隔絕的天地，殊不知頭頂上架設一台24小時不間斷直播的氣象網路攝影機，約10分鐘的親密過程就這樣在網路上公開播送。

綜合20 minutes等外媒，事發於本月8日下午約3點半，這對情侶在伯恩高地完成漫長登頂後，抵達格林德瓦（Grindelwald）上方的福爾峰飯店露台。飯店預計6月20日融雪以前持續休業，露台空無一人，加上積雪覆蓋山脈及布里恩茨湖（Lac de Brienz）的美景環繞，他們彷彿進入浪漫的兩人世界，當場脫下登山服忘情激戰。

然而，他們絲毫不知飯店屋頂裝有一台全天候運作的氣象監控鏡頭，由業者Roundshot管理並即時對外播出。一名網友原本只是查看雪況，卻意外目睹全程，事後受訪透露，「我一開始先笑出來，後來才想到，那上面應該很冷吧！」

不過這對情侶似乎豪不畏懼寒冷，完事後若無其事地穿好裝備繼續下山，對自己短暫成為全球網路焦點一事毫不知情。

Roundshot說明，該系統具備自動馬賽克機制，會即時模糊畫面中出現的人物，因此這對情侶的身份並不會因此曝光，相關片段也已被管理員刪除。業者坦言，如此大尺度的場面雖較為罕見，但鏡頭確實偶爾會拍到遊客對著攝影機惡作劇的畫面。