影／第5例確診和首例搭同班機！座位差20多排　返台5天發病

記者李宜秦／台北報導

中央流行疫情指揮中心今日宣佈，武漢肺炎確診案例出現第五例，該例是中部50多歲女性，與第一例女台商搭乘同台班機，25日出現發燒及肌肉痠痛症狀就醫，院方隨即通報並收治負壓隔離病房，經檢驗於今(27)日確診。

▲1月27日疾管署記者會。（圖／記者楊詩益攝）

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中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中表示，第五例與第一例都是從武漢工作回來的台商，且搭乘同台班機，當時他發現自己有發燒症狀，便自動前往醫院隔離檢驗，目前都正在監控中。

衛福部副署長莊人祥表示，第一例搭機座位在10幾排，第五例則坐在30幾排，目前該班機全部人員都是列管人員，相關單位有加以監控中。

▲中央流行疫情指揮中心應變官莊人祥表示目前該班機全部人員都是列管人員，相關單位有加以監控中。（圖／記者楊詩益攝）

指揮中心統計，昨(26)日國內新增119例嚴重特殊傳染性肺炎通報個案，目前累計通報402名個案，含5名確診、190名排除、207名隔離檢驗中(88名初驗陰性、其餘待檢驗)。5名確診個案狀況穩定持續住院隔離，除第4名及第5名確定病例接觸者待追蹤，前3名確診個案接觸者共計384人，其中14人有症狀已通報(6人二次檢驗皆陰性已排除、8人檢驗中)。