不是觀光區卻超強！他封「根本夜市之光」4.2顆星　網大推：去不膩

▲台人最愛逛夜市。（示意圖／記者劉維榛攝）



網搜小組／劉維榛報導

「只有我認為竹東夜市是夜市之光嗎？」一名網友分享，逛過不少夜市，卻對竹東夜市特別有感，並大讚當地攤位重複性低，逛起來新鮮感十足，加上設有垃圾桶，整體體驗相當加分，貼文一出立刻引發熱議。事實上，竹東夜市在Google評論擁有4.2顆星，但不少遊客則抱怨，停車與廁所問題仍有待加強。

一名網友在Threads分享，過去逛夜市常遇到同質性高的情況，不是雞排、飲料就是重複的小吃，但竹東夜市卻讓他耳目一新，不僅攤位多元，還能看到不少特色美食與創意攤商，讓人逛一圈也不覺得膩。

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不僅如此，原PO特別大讚，夜市現場有放置垃圾桶，大大提升逛街舒適度，「只有我認為竹東夜市是夜市之光嗎？」

4.2星好評！網吵翻：難找車位、帶孩、長輩路途不便利



實際查詢Google評論，竹東夜市獲得4.2顆星好評，網友也直呼「好逛，還保有傳統夜市的感覺」、「超愛！新竹我唯一會推薦朋友們去逛的夜市」、「最熱鬧的地方就竹東夜市，逛幾次都不會膩」、「覺得CP值很高」、「目前真的是規劃最好的狀態，特別是攤位重複性很少，處處有驚奇，食量大的人，可以吃到好多種小吃」、「每次去都會有新的攤商，去不膩」。

但不少則抱怨，「就是上廁所真的是個大問題而已，其他都很好」、「唯獨橋墩那邊好多人在抽菸，不然坐在上面吃東西吹風很愜意」、「缺點就是停車跟廁所問題，外縣市的人可以搭火車比較方便」、「被迫停到兩條街外的停車場，走過來有一大段距離，對於帶小孩或長輩的朋友來說，這段路程與尋找車位的過程會消磨掉不少興致」。

說到全台最好逛的夜市，《Social Lab社群實驗室》透過《OpView社群口碑資料庫》曾追蹤「全台夜市」話題的網路聲量表現，整理出10大夜市排行，分別為逢甲夜市、士林夜市、一中街商圈、中壢觀光夜市、寧夏夜市、中原夜市、瑞豐夜市、旱溪觀光夜市、六合觀光夜市，以及饒河街觀光夜市。