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中國大蒜被美國列為「國家安全威脅」　謝鋒：做夢也沒想過

▲大陸駐美大使謝鋒。（圖／翻攝中國青年報）

▲大陸駐美大使謝鋒。（圖／翻攝中國青年報）

記者魏有德／綜合報導

大陸駐美國大使謝鋒20日在第56屆世界貿易中心協會全球商業論壇開幕式上發表主題演說，對於美國將中國製電動車、起重機、中國產的大蒜列入「國家安全威脅」感到不解，他表示，「這種草木皆兵的臆想，缺乏起碼的常識，更經不住事實檢驗，只會破壞全球產供鏈穩定和創新活力，損人不利己。」

▲中國種植生產的大蒜被美國列為國家安全威脅。（圖／CFP）

▲中國種植生產的大蒜被美國列為國家安全威脅。（圖／CFP）

謝鋒提到，維護國家安全天經地義，但不能泛化、濫用，不能把國家安全當成一個筐，什麼都往裡裝，「中國電動汽車不明白為何被單挑出來授予帶輪子的數據收集器的惡名，中國起重機至今不知道所謂的間諜裝置究竟安裝在自身哪個部位，中國大蒜更是做夢也沒想到有朝一日會被列為國家安全威脅。」

謝鋒強調，要明確國家安全邊界，讓經貿科技合作回歸常識與理性，「國家安全這把尺應該回歸它應有的刻度，少一些捕風捉影的猜忌和別有用心的抹黑，多一些基於市場規則和商業邏輯的理性，這樣才能真正釋放兩國合作的巨大潛力。」

▲大陸農民種植大蒜。（圖／CFP）

▲大陸農民種植大蒜。（圖／CFP）

據了解，美國佛州參議員史考特（Rick Scott）等人提出中國大蒜使用人類糞便和污水施肥「不衛生」還有「強迫勞動」之嫌及傾銷至美國帶來糧食安全危機，基於上述說法，史考特要求美國商務部、農業部等多個聯邦機構進行調查，還寫入美國《2025財年國防授權法案》，包括禁止在美軍營商店銷售中國大蒜的條款。

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