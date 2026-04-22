震民調／賴清德滿意度45.3%「黃金交叉」　南北民眾兩樣情

▲總統賴清德。（圖／總統府提供）



記者杜冠霖／台北報導

總統賴清德上任即將邁入2年大關，經歷大罷免等重創，民意一度雪崩，不過近期已逐步回升。根據《震傳媒》今（22）日公布最新民調，賴清德施政滿意度再度黃金交叉，有45.3%民眾表示滿意、43.8%表示不滿意；但信任度45.2%卻下降4個百分點，仍高於不信任度的41.5%。

▼震傳媒民調。（圖／震傳媒提供）



民調顯示，賴清德施政滿意度45.3%，14%非常滿意、31.3%還算滿意；不滿意度43.8%，21.7%不算滿意、22.2%非常不滿意。與上次民調相比，滿意度上升1.5%，不滿意度下降0.2%，整體滿意度在上月死亡交叉後，本月又成功黃金交叉。

若與政黨傾向交叉比對，破9成民進黨支持者滿意賴清德，藍白支持者則有破8成不滿意。若與居住地交叉比對，高雄市57.3%滿意度最高、台北市53.9%不滿意度最高。

而賴清德信任度部分，45.2%表示信任、下滑4.0%，41.5%不信任，上升1.2%。若與政黨傾向交叉分析，則90.4%民進黨支持者表示信任，79.7%國民黨支持者、88.2%民眾黨支持者表示不信任；至於不偏任何政黨者，39.2%不信任、28.1%信任。

此次民調調查對象為全國20歲以上民眾。抽樣方法：透過CATI【電腦輔助電話訪問系統】進行電話訪問。[家戶]以訪問地區住宅電話用戶為抽樣架構；系統抽樣加尾2碼隨機方式抽出電話號碼。[手機]依各行動電信業者核配字首，而後5碼隨機亂數抽出電話號碼。

訪問時間，115年04月19日～115年04月20日。有效樣本：完成1,071份訪問(加權前家戶536份、手機535份)。在95％的信心水準下，抽樣誤差約±2.99個百分點。加權方式：依內政部人口統計資料，進行地區、性別、年齡層、教育程度加權，以符合母體結構。民調執行單位：山水民意研究股份有限公司。