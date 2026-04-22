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太空清晰可見！伊朗戰爭釀油污外洩　近億人飲水系統恐受波及

▲▼ 荷莫茲海峽 。（圖／路透）

▲圖為荷莫茲海峽 。（圖／路透）

記者詹雅婷／綜合報導

中東戰火爆發，伊朗與美以聯軍互相轟炸石油設施和船隻之後，CNN指出，多處大規模油污外洩景象已可從太空中清楚觀測到。專家警告，波斯灣正面臨一場迫在眉睫的環境浩劫，沿岸居民生活與生計恐受嚴重威脅，且油污也可能影響海水淡化廠過濾系統，而該區域內有將近1億人仰賴這些設施取得乾淨飲用水。

衛星影像曝光　荷姆茲驚見綿延8公里油污

衛星影像讓外界得以一窺此次攻擊對波斯灣脆弱生態造成的衝擊。其中一張攝於4月7日的影像顯示，在伊朗葛希姆島（Qeshm Island）附近的荷姆茲海峽，出現一片綿延超過8公里的大面積油污。

綠色和平德國發言人妮娜諾埃爾（Nina Noelle）指出，伊朗無人機航空母艦「夏希德．巴格瑞」號（Shahid Bagheri）2月28日遭美軍攻擊後在同一海域漏油。

拉凡島至少5處受損　油污蔓延保護區

另一張衛星影像顯示，拉凡島（Lavan Island）周邊出現大範圍油污。伊朗官方媒體稱，4月7日島嶼附近的石油設施遭敵方襲擊，CNN也透過社群媒體流傳的影片進行地理定位，確認當地一座石油煉製廠發生火災。

荷蘭和平組織PAX專案負責人茲韋南伯格（Wim Zwijnenburg）直言，拉凡島遭攻擊是一場重大環境緊急事件，島上至少5處地點受損，油污不僅流入海中，更已蔓延至東側約1.6公里處的希德瓦爾島（Shidvar Island），「那是一處保護區，雖然無人居住，但棲息著多種受保護的物種。」

科威特外海同樣淪陷　革命衛隊報復攻擊

衛星影像也顯示，科威特外海4月6日出現油污。伊朗伊斯蘭革命衛隊證實，當天鎖定包括科威特在內的波斯灣沿岸國家燃油與石化設施發動攻擊，報復伊朗西南部一座石化廠遭到的攻擊。

恐影響海水淡化廠過濾系統　衝擊近億人飲水

茲韋南伯格警告，在最壞情況下，這場油污外洩危機可能影響數以千計的民眾，尤其是伊朗沿海居民，漁獲遭污染將直接衝擊他們的食物來源與生計。海豚、鯨魚、海龜等海洋生物則是面臨誤食油污或受困其中的威脅。

報導指出，油污也可能影響海水淡化廠的過濾系統，而該區域內有將近1億人仰賴這些設施取得乾淨飲用水。

清污幾乎不可能　專家憂整體生態受創

妮娜諾埃爾認為，油污外洩事故可能產生巨大且深遠的影響，「從微生物到依賴紅樹林棲息地生存的魚類、鳥類和海龜，整個生態系統都會受到波及」。

她直言，這類油污極難清除，原因包括環境結構複雜等，加上持續不斷的武裝衝突，使得進入波斯灣進行清理工作的可能性幾乎微乎其微。

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