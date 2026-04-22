20歲女「挪7844萬公款抖內」釀父公司快破產　她認：坐牢也無所謂

▲小夢沉迷於抖音直播間。（圖／翻攝自陸抖）

記者廖翊慈／綜合報導

「她一旦被判刑就是10年以上，出來都30多歲了。」河南鄭州50歲朱先生20日帶著20歲女兒小夢（化名）前往派出所自首。短短一年多，小夢挪用公司與家庭資金高達1700萬元（人民幣，下同，約台幣7844萬元），用於直播間抖內與拆卡盲盒，讓一家人陷入崩潰邊緣。小夢事後也首度對外表示，「打賞就像戒菸一樣戒不掉」，聽聞恐面臨長期服刑時一度沉默。

綜合陸媒報導，朱先生學歷不高，小學三年級便輟學，早年靠肉品批發打拼維生。他與前妻離婚後獨自撫養女兒，小夢2020年中專輟學後開始接觸帳務，2023年公司成立後更成為出納，負責資金收支。朱先生坦言，因「是自己女兒比較放心」，幾乎將所有資金交由她管理，也未建立定期查帳機制。

▲小夢與直播主的私訊以及抖內紀錄。（圖／翻攝自陸抖）

異常其實早有徵兆。2024年夏天，朱先生曾發現帳目不對，小夢坦承曾抖內五六十萬元並表示會改，但父親心軟未深究。直到2025年11月準備大批進貨時，才驚覺帳上資金歸零，調出銀行流水後發現，2024年7月至2025年11月間，竟有1700多萬元流向某直播平台，當場「腦袋一片空白」。

其中約1100萬元用於抖內直播主，小夢在多個直播間都是「榜一大姐」，被主播稱呼「寶寶」、陪聊到深夜，甚至有人反覆請她幫忙「沖業績」。另有600多萬元則花在「拆卡」盲盒，一次動輒數萬元。紀錄顯示，她從2024年7月起幾乎天天高頻消費，單日最高達57筆，後期單筆金額甚至達3萬至10萬元，單日最高消費超過16萬元。

朱先生表示，女兒沉迷背後與情感需求有關，「我忙著跑生意，陪她太少，她可能在直播間找到被捧著的感覺」。小夢與多名直播主長期互動，從早晚問候到日常聊天，一旦回覆變慢就會不滿，甚至揚言「換人抖內」，對方則不斷道歉、維繫關係。





▲小夢挪7844萬公款抖內直播主。（圖／翻攝自陸抖，上同）

更讓家屬崩潰的是，小夢至今仍沉迷手機，甚至以自殺威脅家人不要沒收裝置，並要求不要追討其中一名「關係密切」的網友款項，該對象單筆消費超過50萬元。朱先生透露，1700萬元中除銀行貸款外，還有300多萬元來自親友借款、500萬元欠生意夥伴，目前檔口勉強維持，已瀕臨破產。

案發後，小夢於20日晚間完成筆錄返家，之後情緒低落、幾乎不與人交談。朱先生表示，若不是金額過於龐大，「如果只是幾十萬，我可以認了」，但如今房產已抵押，一家人生計岌岌可危，「只有把這筆錢定性為贓款，才有可能追回來」。就在朱先生痛心疾首時，她甚至沒有絲毫悔過之心，還稱坐牢也無所謂。

法律界分析，小夢行為可能構成「職務侵占罪」，金額屬特別巨大，量刑恐在10年以上；若涉及父親個人資金，還可能另涉「盜竊罪」，最重恐達15年至20年徒刑。律師指出，若最終認定為贓款，直播平台、MCN公司及主播可能需全額退還，但過程漫長且充滿變數。

目前警方已介入調查。涉事直播平台表示將配合調查並與家屬保持聯繫，MCN機構則未正面回應。朱先生無奈表示，「這是沒有辦法的辦法」，只希望女兒能因此醒悟，也盼能挽回這筆幾乎壓垮家庭的巨額損失。





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