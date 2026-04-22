忘了生日就抓狂！年薪2千萬竹科男控妻索房要錢...法官判離了

▲竹科業務陳男與妻子分居2年，不堪壓力訴請離婚。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者葉品辰／新竹報導

新竹一名年薪近2千萬元竹科業務陳姓男子，控訴妻子林女長期因生活瑣事情緒失控，甚至動輒要求鉅額金錢或不動產，讓他不堪壓力訴請離婚。法院審理後認定，雙方婚姻已破裂且無法修復，判准離婚，並裁定未成年子女由雙方共同行使親權、由母親擔任主要照顧者，父親須按月支付2萬4千元扶養費。

判決指出，兩人於2010年結婚，婚後育有一名未成年子女。陳男主張，妻子辭去工作後，常以照顧孩子為由要求他臨時請假，導致他最終因請假過多遭公司解僱。此外，夫妻也時常因教養問題爭執，只要他忘記結婚紀念日、生日，或拒絕房事、行程無法配合，妻子便情緒失控，甚至在家中摔砸婚紗照。

陳男還指控，妻子多次以離婚為由要求他提供房產或高額金錢，雙方分居至今逾2年，他認為婚姻早已名存實亡，因此向法院訴請離婚。林女則反駁，自己並無離婚意願，指控丈夫經常晚歸、行蹤不明，甚至與女同事互動過於親密，導致婚姻破裂。她也主張，若最終離婚，應由雙方共同行使親權並由她擔任主要照顧者，同時要求丈夫支付較高比例的扶養費，另提出損害賠償及贍養費等請求。

法院審酌雙方對話紀錄發現，林女曾傳訊「回家說清楚，不然我就打給你老闆」、「找一天直接約在戶政處理」等語，且雙方分居期間互動不佳，甚至更換住處門鎖、幾乎無聯繫，顯示雙方均無維持婚姻意願。

法官認為，兩人長期衝突、缺乏信任，婚姻已出現重大且無法回復的破綻，因此判准離婚。同時考量子女生活穩定與意願，裁定由雙方共同行使親權，並由母親擔任主要照顧者。至於扶養費部分，法院依雙方經濟能力與子女生活需求，判決陳男須每月支付2萬4千元直到子女成年為止。

另外，林女主張陳男外遇，若離婚應給付損害賠償80萬、贍養費200萬，「年薪可達2000萬一定付得起」，法院則認為證據不足，且雙方對婚姻破裂皆有責任，不符相關請求要件，因此一併駁回。