「所有馬鈴薯都有龍葵鹼！」知識YTR預告吃美國發芽版：我敢吃

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者蔡佩旻翻攝）

記者鄺郁庭／綜合報導

美國進口馬鈴薯議題延燒，知識型YouTuber「阿淇博士」發文表示，自己原本只是想分享國外生活經驗，替「法國人會吃發芽馬鈴薯」這件事作證，沒想到卻被扯成在替政府洗地。她便預告，5月25日會發吃發芽馬鈴薯的影片，強調自己真的敢吃，「要直播我吃也可以。」

阿淇博士表示，看到Threads上有人分享「法國人會吃發芽馬鈴薯」卻被罵爆，才決定出面說明，「真的有很多人吃」。她直言，科學上來說，輕度發芽、沒有變綠的馬鈴薯，龍葵鹼含量很可能跟沒發芽的差不多，「我們吃的『所有馬鈴薯』，不管有沒有發芽，其實都是有龍葵鹼的，只是多寡的區別。」

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馬鈴薯都有龍葵鹼 「這一種」才真的別吃

她進一步指出，龍葵鹼含量過高的馬鈴薯，通常會發綠、發皺；若發芽在0.5公分以下、沒有變綠，且摸起來堅硬完好，的確通常是安全的。不過，她也提醒，發綠的馬鈴薯是真的不能吃，「但其實顏色不是很好的指標」，最理想仍是直接檢驗龍葵鹼濃度，只是務實上很難做到。

對於這波爭議，阿淇博士認為，很多人的憤怒其實是來自對新規定的不滿，而不完全是馬鈴薯能不能吃。她引述報導整理，新制取消過去5毫米芽長上限，改為若在運送途中局部發芽、腐爛，海關攔下後送加工廠逐顆剔除；龍葵鹼低於200ppm、符合國際CODEX標準者，仍可進入加工程序。

加工廠、海關真能剔除全部不合格馬鈴薯嗎？

她認為，規定本身未必有問題，但把關工作確實被分到後端，也讓外界質疑「加工廠或海關，真的能剔除全部不合格的馬鈴薯嗎？」話鋒一轉，阿淇博士也預告，5月25日會上片吃發芽馬鈴薯，「我回美國就去超市選購美國馬鈴薯，我的買菜經驗是多少都能找到有發芽的啦。」

她強調，自己5年前就曾拍過相關影片，若敢吃正常馬鈴薯，自然也敢吃這種輕度發芽、沒有綠芽的版本。至於網友留言提到「姑婆芋果實也可以吃」，她則幽默回應，「這個就我的認知，吃了會死掉。這位觀眾，5/25你要一起吃姑婆芋嗎？還是不要吧。」此外，她也補充，如果大家想看直播也可以，但直播時間會比影片更早。