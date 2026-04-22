媒體連番提問賴出訪　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

▲大陸國台辦發言人張晗（圖／記者陳冠宇攝）

記者陳冠宇／北京報導

賴清德總統原訂今（22）日出訪我國在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼，但因部分國家臨時取消專機飛航許可。在今日的大陸國台辦例行記者會上，台灣媒體連番追問該議題，發言人張晗則三度重申台灣「沒有什麼總統」。此外，大陸外交部也聲稱，世界上早已不存在所謂「中華民國總統」。

今日記者會上，多數大陸媒體仍關注鄭習會與十項對台措施的後續發展，僅有其中一位詢及賴出訪議題，台灣媒體則四次就此進行提問。大陸國台辦發言人張晗在回應記者時，三度強調「台灣是中國的一部分，沒有什麼總統」。

張晗表示，一個中國原則是公認的國際關係基本準則，大陸一貫以一個中國原則來對待台灣對外交往問題，堅決反對任何企圖在國際上製造兩個中國、一中一台的行徑。

她批評，賴清德企圖通過「外竄」散布台獨分裂謬論，煽動反中抗中，勾連外部勢力，謀獨挑釁，升高台海對立對抗，破壞台海和平穩定，損害島內（指台灣）民眾利益，必遭反對和失敗。

張晗強調，在一個中國原則的基礎上，通過兩岸協商，「台灣地區對外交往問題完全可以得到妥善解決」，兩岸同胞是一家人，只要有話好好說，有事好商量，就沒有化解不了的矛盾分歧。

對於陸委會批評中共是「兩手策略」，張晗回應，民進黨當局無論怎麼勾連外部勢力，以任何形式搞所謂外交突破，服務台獨目的都是枉費心機，都改變不了台灣是中國一部分的事實，撼動不了國際社會堅持一個中國原則的普遍共識和基本格局。

大陸外交部發言人今早也表態稱，非洲除史瓦帝尼外53國均同中國建交，並同非盟一道通過2024年中非合作論壇《北京宣言》，多次表示堅定奉行一個中國原則，重申世界上只有一個中國，台灣是中國領土不可分割的一部分，中華人民共和國政府是代表全中國的唯一合法政府，堅定支持中國政府為實現國家統一所作的一切努力。

大陸外交部發言人聲稱，有關國家堅持一個中國原則，完全符合國際法和國際關係基本準則，中方表示高度讚賞。事實十分清楚，世界上早已不存在所謂「中華民國總統」，任何人以這種身份招搖撞騙，都是逆歷史潮流而動，只會自取其辱。一個中國原則是人心所向、大勢所趨、大義所在，任何人都無法阻擋中國終將統一的歷史潮流。「台獨」勢力的分裂圖謀只是螳臂當車，必將自取滅亡。

我與非洲友邦史瓦帝尼王國今年建交邁入58週年，適逢史國於4月下旬舉辦國王恩史瓦帝三世（King Mswati III）登基40週年暨58歲華誕等一系列慶祝活動，賴清德原訂於4月22日至27日期間訪問史國，不過，專機航程途經的塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等3國臨時取消飛航許可，經國安團隊慎重評估，考量元首安全、訪團飛航安全，我方決定行程暫緩，另將指派特使出席雙慶活動。