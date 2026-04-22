快訊／曾是警界明日之星！誤噴柯P辣椒水　台中六分局長最新職務出爐

▲周俊銘誤噴辣椒水遭記過拔官，將調任北市警局警政監。（圖／ETtoday資料照）

記者游瓊華、葉品辰／台中報導

台中逢甲夜市日前發生柯文哲遭辣椒水襲擊的烏龍事件，經警方調查，竟是帶隊的第六警分局長周俊銘因隨身辣椒水噴頭故障、連續外洩所致。台中市警局已對其祭出記過兩次、調離現職處分，最新人事案曝光，周俊銘遭拔官調任台北市警局警政監，原本前途被看好的他，至此與小聯盟（即六都以外的縣市警察局長）無緣。

台灣民眾黨前主席柯文哲17日陪同台中市議員參選人劉芩妤前往逢甲夜市掃街，過程中眾人突聞刺鼻氣味，一度懷疑遭人噴灑辣椒水，劉芩妤隔日前往第六警分局報案。警方隨後調閱多達385支監視器畫面，並進行內部調查，才釐清並無外人犯案，而是周俊銘所攜帶的辣椒水因噴頭裂損，導致內容物4度外洩釀禍。

▲周俊銘測試壞掉的辣椒水。（圖／記者許權毅攝）

台中市警察局長吳敬田21日說明懲處原因指出，周俊銘身為分局長，未依慣例配備卻自行領用辣椒水，且事發後未在第一時間如實回報，處置失當，已影響警譽，依規定加重記過兩次並調離現職。對此，周俊銘受訪時低調表示，靜待後續發展，並自嘲「像是風口上的豬，快要飛起來了」。

周俊銘原本任職的第六分局，對台中市而言至關重要；警界都知，能夠任職六分局分局長，之後都有機會北上前進台北市，更上一層樓，但這次辣椒水誤噴事件，也讓其平步青雲官途畫下句點。目前最新人事安排出爐，周俊銘除遭記過外，更被拔官將轉任台北市警局警政監，讓其平步青雲官途畫下句點。