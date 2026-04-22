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嚇爛！嗑滷肉便當「超尖刀片險下肚」　小吃店認錯：絞肉機壞了

▲▼刀片滷肉飯。（圖／Threads/h.yanqi授權提供）

▲高雄媽嗑滷肉便當，差點吞下刀片。（圖／Threads/h.yanqi授權提供）

記者許宥孺／高雄報導

差點吞刀片！有高雄民眾到新興區一家火雞肉飯買滷肉便當，吃到剩沒幾口，聽到「咔」一聲，以為咬到骨頭，沒想到吐出來的竟是碎刀片，讓民眾直呼超可怕。衛生局今（22）日到店家稽查，業者認錯，指出是絞肉機刀片斷裂，衛生局將依法開罰至少6萬元。

女網友在Threads上表示，21日下午買晚餐回家要給小孩和先生吃，小孩先吃了一半，她接著吃剩下幾口，沒想到才吃一口飯，突然聽到「咔」一聲，當時以為是骨頭，結果竟是刀片，「還好小孩沒吃到耶，不然後面會怎麼樣真的不敢想...真的很可怕耶...不敢再買了。」

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▲▼刀片滷肉飯。（圖／Threads/h.yanqi授權提供）

▲刀片相當尖銳。（圖／Threads/h.yanqi授權提供）

根據網友拍下照片，出包的小吃店位於新興區五福路一家火雞肉飯店，而被網友吞在嘴裡的刀片，外觀還相當尖銳，若不慎吞下肚，後果不堪設想。

衛生局今日獲報後，隨即派員至店家查察。業者表示，已接獲消費者反映餐點內有刀片，發現絞肉機刀片斷裂，已向消費者致歉並退款，確認照片所示的斷裂刀片為該店所有，該問題絞肉機已送廠維修。

▲▼衛生局前往店家稽查，當場要求店家下架滷肉湯汁。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼衛生局前往店家稽查，當場要求店家下架滷肉湯汁。（圖／記者許宥孺翻攝）

▲▼衛生局前往店家稽查，當場要求店家下架滷肉湯汁。（圖／記者許宥孺翻攝）

由於原料絞肉與問題刀片同批加工，衛生局人員於現場要求業者立即銷毀。衛生局將依《食品安全衛生管理法》第15條暨第44條規定，裁罰新臺幣6萬元以上2億元以下罰緩。

衛生局並依「食品良好衛生規範準則」查察，業者已完成食品業者登錄及投保產品責任險，針對未定期維護檢視食品器具、冷藏庫無溫度記錄、地板不潔、垃圾桶未加蓋及食材未離地等缺失，同樣要求業者限期改善，屆期未改善，將依食品安全衛生管理法第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。

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