40歲浙江男心跳停止40小時「救活了！」

▲浙江一名40歲男子心臟停跳兩天竟然救活了。（圖／Pexels）

記者任以芳／綜合報導

大陸一名約40歲男性日前因暴發性心肌炎導致心跳呼吸驟停，在心臟幾乎停止跳動超過40小時、電擊除顫近10次無效的情況下，靠著「葉克膜」（ECMO）與醫療團隊不放棄的救治，最終奇蹟康復並順利步行出院。

綜合陸媒報導，該起急救案例發生於浙江，由浙江大學醫學院附屬第二醫院急診醫學科副主任醫師盧驍在自己微博披露。院方宣傳科室於也證實消息屬實，並透露該名患者年約40歲，最初因胸悶氣急就醫，懷疑是感冒病史引發病毒感染，進而導致病程極為凶猛的「暴發性心肌炎」。

盧驍醫師回憶救治過程，患者到院時持續呈現「心室顫動」，從臨床角度來看等同於沒有心跳。醫療團隊第一時間電除顫將近10次都無法恢復心律，只能完全仰賴機械維持血壓。為了防止心臟因持續停跳長出致命血栓，心血管內科隨即為其置入「主動脈內氣球幫浦」（IABP）以增加心輸出量。

在心臟幾乎歸零、全靠葉克膜與醫療器材「代工」維持生命長達40多個小時後，奇蹟終於發生。患者的心臟功能逐漸恢復，心律也轉為正常，同步使用葉克膜支撐10天後順利撤機。經過約20天的治療，患者意識清醒且幾乎沒有留下後遺症，日前已自行步行出院，家屬事後向院方致贈錦旗致謝。

其實，這並非單一孤立案例，近年隨醫療技術進步，各地屢有依託ECMO技術成功逆轉長時間心跳驟停的紀錄。例如2025年湖北荊州一名7歲女童因暴發性心肌炎導致心臟停跳4次，最終在醫療團隊支持下康復出院。

盧驍坦言，在生死一線的急救現場，並非每個人都能等到奇迹，這位患者算是奇蹟個案。他感慨表示，每一次成功的救治，都是醫學技術、團隊堅持甚至是運氣共同交織而成的結果。

此次發布消息的醫師盧驍在網路具有高知名度，過去曾參與職場實境節目《令人心動的offer3》與紀錄片《中國醫生3：急診24小時》拍攝，個人微博粉絲數量近300萬，此次分享案例也讓不少網友驚嘆醫學的無限可能。