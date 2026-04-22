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聚會後離奇消失！26歲陸男在札幌失蹤10日　親姊：今年要結婚了

▲26歲王瀟。（圖／翻攝自封面新聞）

▲26歲王瀟。（圖／翻攝自封面新聞）

記者廖翊慈／綜合報導

中國四川26歲男子王瀟在日本札幌失聯至今已第10天，家屬焦急尋人。姐姐王琪21日表示，弟弟失聯前情緒穩定、生活正常，卻在一場聚會後離奇消失，至今音訊全無，「他當天下午還跟我們視訊，討論今年回國結婚的事，完全看不出異狀。」

據《封面新聞》報導，王瀟來自四川威遠縣，2021年前往日本留學，2025年畢業後留在札幌從事IT工作，工作穩定，且與交往3年多的女友感情穩定。王琪回憶，11日下午，王瀟分別與她、母親及奶奶進行視訊通話，還討論回國結婚、辦酒席等計畫，「看起來一切都很正常」。

▲尋人啟事。（圖／翻攝自封面新聞）

▲尋人啟事。（圖／翻攝自封面新聞）

未料當晚11時30分左右，王瀟在與朋友聚餐、唱完卡拉OK後，獨自搭乘計程車離開，之後便徹底失聯。家屬指出，自此之後他未再到公司上班，手機也始終無法接通。

隔天（12日），王瀟女友第一時間向日本警方報案，並聯繫中國駐札幌總領事館求助。王琪也表示，自己得知消息後立即著手辦理護照，希望前往日本尋人，但考量安全因素，暫未成行。

目前家屬已透過多方管道尋人，包括向領事館提交協助申請、聯繫當地華人團體等，但10天過去仍無進展。已掌握的線索顯示，王瀟最後出現在札幌市中央區「KTV歌屋北3條店」門口，搭上一輛印有GO叫車標誌的白色舊款計程車離開。

▲家屬求助各個管道。（圖／翻攝自封面新聞）

▲家屬求助各個管道。（圖／翻攝自封面新聞）

最新進展顯示，日本警方指出，王瀟疑似在札幌「創成川通」附近下車，但後續行蹤仍不明。中國駐札幌總領事館證實此案，並表示已持續向警方催促加派人力搜尋，「如有進展會第一時間通知家屬」。

王琪也呼籲，「希望知情人士提供線索，也希望警方加大搜尋力度」，盼能儘快找到弟弟下落。

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