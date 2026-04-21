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鋒面春雨猛灌72小時！3大預報「全台紅通通」雨最大地區出爐

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR、翻攝台灣颱風論壇臉書）

▲鋒面春雨即將報到，各地雨增溫降。（圖／中央氣象署）

記者許力方／台北報導

鋒面即將報到，中央氣象署指出，23日（周四）起鋒面逐漸通過加上東北季風增強，各地雨增溫降，降雨熱區從北往南增加，將有短暫陣雨或雷雨，並有局部大雨發生機率。氣象專家分析，這波降雨23日起春雨72小時，一連三天全台有雨。

鋒面南壓雨區擴大　北台灣率先轉雨降溫

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氣象署預報，23日至24日（周五）鋒面逐漸通過及東北季風增強，各地氣溫逐漸下降；23日雨帶由北往南增加，中部以北地區轉為有短暫陣雨或雷雨，並有局部短延時大雨發生的機率，其他地區降雨機率增高，也有局部短暫陣雨或雷雨；24日較明顯降雨來到中南部地區，有短暫陣雨或雷雨並有局部大雨，其他地區局部短暫陣雨或局部雷雨。

華南雲雨帶接力影響　周六前全台持續濕涼

預估這波降雨持續至25日（周六），東北季風及華南雲雨區東移影響，水氣仍多，各地天氣較涼；西半部地區有短暫陣雨或雷雨，並有局部較大雨勢發生機率，其他地區也有局部短暫陣雨，整體降雨到晚上後趨緩。

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR、翻攝台灣颱風論壇臉書）

▲雨帶從北往南增加，西半部為熱區。（圖／NCDR）

三大模式雨量全紅　西半部降雨最顯著

氣象愛好粉絲團「台灣颱風論壇」則分析，歷經乾熱好幾天之後，最新一波春雨，即將在23日來臨，一連三天，全台有雨。依據各國模式的最新雨量預報，很明顯，3家預測都是全台紅通通，尤其是西半部預期雨量不少，在主流模式預報共識很高的狀況下，變數已經不大，全台春雨，大局已定。

雨後放晴再回暖　下周初高溫回升

台灣颱風論壇指出，若以目前預報的時程推算，明天（22日）白天持續乾熱，山區午後陣雨，深夜起北海岸會率先轉雨。23至25日春雨鋒面掃過，華南雲雨帶持續移入，各地由北向南，陸續轉為時陰時雨天氣，往後的2至3天，全台天氣都不穩定，如果雨帶發展的好，還要特別注意大雷雨，不過高溫會明顯下降，各地偏涼。

預計26至27日（周日至下周一）華南雲雨帶離去，各地由西向東，陸續雨停、放晴，但同時氣溫也會再度回升，會再度回到偏熱的狀況。

▼ 3大預報全台雨紅通通。（圖／翻攝台灣颱風論壇臉書）

▲▼ 。（圖／中央氣象署、NCDR、翻攝台灣颱風論壇臉書）

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