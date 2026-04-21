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出國21天「老公愛愛0次」　人妻失落炸裂！過來人秒懂：碰都不想碰

小三,偷情,失戀,性侵,上床,崩潰,傷心,抓姦,劈腿,偷吃,感情。（圖／記者周亭瑋攝）

▲閨蜜崩潰吐露，她跟老公出國21天竟零親密。（示意圖／記者周亭瑋攝）

網搜小組／劉維榛報導

浪漫歐洲行竟全程沒激情！一名網友透露，閨蜜夫妻倆去歐洲玩三周，沒想到整趟竟完全沒有親密接觸，讓女方失落不已。原PO直呼，自己出國幾乎天天都會和另一半親熱，完全不知道該怎麼安慰。網友則兩派熱議，「洗完澡就昏迷了，根本沒體力」、「0次正常吧，出國玩很累啊」。

同房21天老公零興致！女方回國超失落

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一名女網友在Threads提到，朋友今年32歲、老公35歲，兩人平時感情不錯，也難得排出長假飛去歐洲玩整整21天，怎料原本想像中的浪漫旅程，最後卻是「完全沒有碰她」。女方回來後一臉失落，忍不住向原PO訴苦，認為夫妻都已經出國這麼多天，朝夕相處又住在同一間房，結果老公竟然毫無興致，讓她難以接受。

聽到這尷尬的房事話題，原PO坦言，自己出國幾乎天天都會與另一半有親密互動，因此不知道該如何安慰閨蜜。

玩歐洲3周都沒愛愛正常嗎？過來人：碰都不想碰

文章曝光後，底下網友秒懂回應，「旅行很累，尤其是冬天，只想洗完澡躺被窩完全沒有邪念」、「蜜月去冰島、法國14 天，每天吃完晚餐回飯店，洗完澡就昏迷了，根本沒體力幹嘛」、「世上真的有純友誼嗎？有啊…結婚生完小孩就是了」、「應該是在國內就已經興致缺缺，碰都不想碰」、「每次出去玩…姨媽都會準時來報到」、「跟男友出去兩周都沒有發生關係」。

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