親藍粉專：中共野蠻打壓只會激起憤怒　結果就是讓民進黨無限執政

▲總統賴清德預計22日出訪非洲邦交國史瓦帝尼；不過，遭中國施壓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國，無預警取消飛航許可，因此宣布暫緩出訪。（示意圖／取自Pixabay）

記者郭運興／台北報導

總統賴清德預計22日出訪非洲邦交國史瓦帝尼；不過，遭中國施壓塞席爾、模里西斯、馬達加斯加等三國，無預警取消飛航許可，因此宣布暫緩出訪。對此，親藍粉專政客爽今（22日）表示，中華民國不需要「烽火外交」的衝撞，但也不接受「中共傲慢」封鎖，當台灣人失去尊嚴的時候，就更難談什麼兩岸和平，一味野蠻手段打壓，只會激起台灣民眾強烈反感與憤怒，將兩岸民心距離拉得更遠，結果就是讓民進黨繼續無限執政。

政客爽表示，賴清德的自信，卻撐不起自己吹捧的「民主保護傘」，外交面臨崩潰的存在。在昨天宣布取消出訪友邦史瓦帝尼之前，有媒體拿到獨家新聞，聲稱這次賴清德的外交行有望見到非洲多位重要領導人，有很多媒體也跟上報導，明顯看起來是總統府自己放出消息，結果短短幾個小時後就害所有媒體被打臉。

政客爽表示，賴清德自己包括外交團隊，都無法掌控實際狀況，被突襲羞辱的一塌糊塗，更證實了外交、國安團隊的無能，連最基本的情報掌握都全面潰敗。

政客爽認為，從國家戰略上來看，這就是賴政府長期「重意識形態、輕務實外交」的必然惡果，民進黨老是聲稱「台美關係史上最好」，那問一句就好：「為什麼賴清德上任至今無法過境美國本土？只能去夏威夷摸恐龍」？

政客爽說，民進黨當然會說是中共打壓之類的話，但這個邏輯的背後難道是承認美國懼怕中共嗎？還是美國為了利益願意犧牲台灣？不是台美友好嗎？

政客爽說，中共北京當局的一味採取霸權壓迫的手段打壓，以為這樣中華民國自由地區的台灣人就會因為害怕而順從中共，更是愚昧至極、誤判情勢，這只會激起台灣民眾強烈的反感與憤怒，將兩岸民心的距離拉得更遠。

政客爽提到，前陣子爆紅的陸劇逐玉才讓兩岸人民的拉近距離、化解敵意，結果中共老是喜歡在這種時候犯蠢，用這種野蠻手段自以為能掌控台灣民心，結果就是讓民進黨繼續無限執政，難怪會讓人懷疑紅共綠共終極目的是消滅中華民國。沒有彈性的務實外交，台灣的處境只會越來越艱難。

政客爽強調，中華民國不需要「烽火外交」的衝撞，但也不接受「中共傲慢」的封鎖，當台灣人失去尊嚴的時候，就更難談什麼兩岸和平。