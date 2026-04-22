控衛福部長、疾管署長圖利高端疫苗　前立委李德維判賠120萬

▲李德維擔任立委期間，稱前衛福部長薛瑞元、前疾管署長周志浩圖利高端，判賠120萬元。（圖／記者鄭佩玟攝）

記者吳銘峯／台北報導

國民黨前立委李德維2022年於任內，開記者會並向檢方告發時任衛生福利部長薛瑞元、時任疾病管制署長周志浩，指2人配合修正法規圖利高端疫苗公司。薛、周二人獲檢察官不起訴後，另行提出訴訟，向李德維求償400萬元，一審判決李德維需各賠2人各60萬、合計120萬元；全案上訴後，高等法院22日二審駁回上訴，仍判李德維須賠償120萬元。

李德維2020年出任國民黨不分區立委，2023年時因未獲提名已卸任，現在擔任前總統馬英九辦公室董事，也是目前基金會發生相關風波的三人調查小組之成員。

2022年疫情期間，李德維當時擔任國民黨黨團書記長，他於當年11月9日召開記者會，宣稱時任衛生福利部長薛瑞元、時任疾病管制署長周志浩2人，為了配合高端疫苗上市，配合修正「特定藥品專案核准製造及輸入辦法」，讓高端疫苗未經仔細審查就能上市，李德維當時還以「惡質」、「可惡」、「不要臉」、「玩法弄法」，辱罵薛、周2人，之後李德維具狀向台北地檢署提出告發，告發薛、周2人涉嫌圖利。

但案件經檢方偵辦後，對薛、周2人部分做出不起訴處分。而薛、周2人則於2024年1月初，針對先前李德維的發言，提出民事訴訟，請求400萬元的名譽損失賠償。一審法院審理後，認定李德維確實未善盡查證義務，判決須賠償薛、周2人各60萬元，總計判賠120萬元。案件上訴第二審。

高等法院二審於22日宣判，高院認為李德維當時誤用疾管署資料，確實未善盡查證義務就發言，已經損害薛、周2人名譽。經過審酌後，高院認為原審判准的120萬元合理，因此駁回雙方上訴，仍判決李德維須賠償120萬元。可上訴。