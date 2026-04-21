陸8歲男童爬山挖野菜突伸手一指「山下有黃金」　比對後真有金礦

▲常伴生於金礦礦藏地周圍的問荊草。（圖／翻攝紅星新聞）

記者魏有德／綜合報導

遼寧莊河一名8歲男童孫典鋒近日隨家人上山挖野菜時，透過學習到的伴生植物知識，興奮地跟家人說「山下有黃金」，孫父則使用AI辨識植物與附近岩石後發現線索相符，證明兒子的發現準確率很高。對此，地質專家透露，相關跡象的確顯示該地「大概率含金」，但是否為金礦仍需進一步勘探確認。

▲孫先生父子發現的雲母片及矽化褐鐵礦石。（圖／翻攝紅星新聞，下同）

《紅星新聞》報導，4月16日，莊河大營鎮附近一座山上，8歲男孩孫典鋒與家人爬山挖野菜時，發現大片問荊草和含雲母的石塊，「爸爸，這座山下有黃金！」聽到兒子的話語，孫先生立即與兒子通過AI智能（智慧）助手比對驗證，結果高度吻合。

孫典鋒當日與父親孫先生在山區活動時，發現地面植物是「問荊草」，認為該類植物常出現在含金區域，判斷山下應該有黃金。孫先生隨後以AI工具比對，確認植物種類，並在周邊發現含雲母的岩石。

父子進一步在山區觀察，在不破壞地表的情況下，發現多塊帶有亮片的岩石，經辨識後確認為雲母。孫先生表示，周邊數公里範圍內問荊草分布密集，且多次透過AI與向熟悉地質的友人求證，得到相似判斷。

對此，遼寧省地質勘查院專家王海鵬表示，從影像判讀可確認為問荊草與雲母，另有硅（矽）化褐鐵礦化岩石出現，此類岩石常見於金礦伴生環境。綜合問荊草優勢群落、黑雲母與礦化岩石等多項線索，判斷該地「大概率含金」，但仍須透過專業單位化學分析與勘探才能確定。

王海鵬強調，問荊草通常在重金屬富集區域生長旺盛，但並非單一判斷依據，需觀察其是否為優勢植物群落，若某區域幾乎由問荊草覆蓋，才可能提高礦藏存在機率。