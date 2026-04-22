　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
大陸 大陸焦點 特派現場

鄭麗文喊「張凌赫來台」緩和兩岸？　國台辦：樂見大陸藝人赴台交流

▲▼大陸國台辦發言人張晗。20260422（圖／記者陳冠宇攝）

▲被問及張凌赫來台？大陸國台辦發言人張晗表示，樂見大陸藝人來台交流。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

國民黨主席鄭麗文透露隨此次團訪陸台灣年輕人希望能邀請大陸藝人張凌赫來台，希望緩和兩岸。大陸國台辦發言人張晗今（22）日表示，生動說明影視文化交流在拉近兩岸同胞心理距離上的獨特作用。張晗強調，中方一貫支持兩岸影視文化界「雙向奔赴」，樂見大陸藝人赴台與民眾見面，增進相互瞭解。

記者提問，「國民黨主席鄭麗文日前在接受中廣新聞網節目《千秋萬事》專訪時透露，隨團訪陸的年輕人向她表示，『你們大人為什麼把兩岸關係搞得這麼複雜？只要叫張凌赫來台灣就好了。』，希望能緩和兩岸關係。」

張晗表示，近期《逐玉》等大陸電視劇在兩岸熱播，有關主演（張凌赫）受到台灣觀眾的關注和喜愛。國民黨訪問團年輕人的相關言論，也表達台灣青年對兩岸影視交流合作和兩岸關係和平發展的真誠期盼，生動說明瞭影視文化交流在拉近兩岸同胞心理距離上的獨特作用。

張晗指出，「我們一貫支持兩岸影視文化界雙向奔赴，樂見大陸藝人赴台交流，與台灣民眾見面，兩岸同胞同根同源，同文同種，文化共鳴是連接內心最自然的紐帶多兩岸文藝工作者青年群體，常來常往，以文化為橋，增進相互瞭解，促進心靈契合。」

▼張凌赫在台人氣超高，粉絲高喊希望來台，國台辦也樂見交流。（圖／翻攝自微博）

▲▼離張凌赫最近的一次！深圳商場驚見「夜排人龍」。（圖／翻攝自微博）

記者追問，「中共中央台辦4月12日發布的十條政策，其中第九條引發台灣影視圈關注，電影不在開放項目當中，想請問發言人，是不是還有哪些條件尚未具備？」

張晗舉出數據，2024年共有9部台灣電影在大陸上映，票房合計7.42億元。2025年有8部台灣電影在大陸上映，票房合計約8810.57萬元。（單位：人民幣，同下）

張晗繼續介紹，截至今年有6部台灣電影在大陸上映，台灣電影只要按程序申請，內容符合大陸市場需求，在大陸上映的渠道是「暢通的」，票房成績有目共睹。

張晗也說，「反倒是台灣方面對大陸電影長期實行配額制，嚴重不符合業績和台灣觀眾的期待，影響兩岸電影交流合作，急需檢討改進。」

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

04/20 全台詐欺最新數據

更多新聞
541 1 5989 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
快訊／大谷翔平破亞洲紀錄！　正式超越秋信守
6被告中最慘！警官脫口認幫王大陸查個資「刑期最重」
快訊／中國打壓賴清德出訪　朝野罕見「無異議」通過譴責案
快訊／13.5億沒人領！威力彩2注幸運兒未現身　就快到期
快訊／王大陸和亮麗直播主女友　都遭判刑6月
初選落馬哭了！　楊智伃淚崩「每天都在哭」
21歲騎士誤上國道「詭跳橋墜溪」！　驚見他大排內裸泳

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 大陸最新 全站最新

柬埔寨國王赴北京診療驗出前列腺癌　前首相洪森攜兩子探視

媒體連番提問賴出訪　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

陸委會稱「九二共識」非和平解藥　國台辦：民進黨是害台殃民的毒藥

「經濟脅迫」阻賴出訪？　國台辦嗆：未能「得逞」後羅織的謬論

「兩岸直航客座率超8成」　國台辦批綠營對兩岸觀光「設卡立障」

鄭麗文喊「張凌赫來台」緩和兩岸？　國台辦：樂見大陸藝人赴台交流

駁斥「以商逼政」　國台辦批民進黨「慣用抹黑伎倆」：別擋民眾獲利

快訊／賴出訪受阻！　國台辦稱「讚賞」：一中原則是國際社會普遍共識

大灣區「華龍一號」核電機組運行發電　廣東穩坐中國核電第一大省

40歲浙江男心跳停止40小時「救活了！」

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

蘋果執行長庫克9月卸任！　盛讚接班人：帶領蘋果邁向未來

登山巧遇國寶「被會心一擊」！　巴完頭就落跑五告派

噴辣椒水凸槌分局長丟官原因曝　盧秀燕：出席專案會議卻不承認

中國施壓3國取消飛航許可　賴清德確定暫緩出訪史瓦帝尼

黑白切少東遭擄畫面曝光！2車4人埋伏5hrs　見他現身猛撞塞進車裡

柬埔寨國王赴北京診療驗出前列腺癌　前首相洪森攜兩子探視

媒體連番提問賴出訪　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

陸委會稱「九二共識」非和平解藥　國台辦：民進黨是害台殃民的毒藥

「經濟脅迫」阻賴出訪？　國台辦嗆：未能「得逞」後羅織的謬論

「兩岸直航客座率超8成」　國台辦批綠營對兩岸觀光「設卡立障」

鄭麗文喊「張凌赫來台」緩和兩岸？　國台辦：樂見大陸藝人赴台交流

駁斥「以商逼政」　國台辦批民進黨「慣用抹黑伎倆」：別擋民眾獲利

快訊／賴出訪受阻！　國台辦稱「讚賞」：一中原則是國際社會普遍共識

大灣區「華龍一號」核電機組運行發電　廣東穩坐中國核電第一大省

40歲浙江男心跳停止40小時「救活了！」

太空人慘敗鄧愷威穩投成亮點　教頭大讚「好投！」盼減少投球局數

婚變傳1個月…方志友發文藏「破冰亮點」　楊銘威經紀人回應了！

挺綠粉專反串喊「民調唯一支持黃國昌」　釣出陳昭姿、吳春城按讚

台大研究所賣酪梨？網看「1細節」揪出詐騙　農經系也回應了

藍高雄議員三民區2搶1！老將童燕珍回鍋勝出　同志之爭落幕　

變天倒數！全台雷雨狂炸3天　西半部這時段最危險

宅男女神炒股「半個月賺百萬」　認太好賺不工作了…投資2關鍵

剴剴案判刑引爆社工反彈　政院前抗議1600人到場萬人連署聲援

柬埔寨國王赴北京診療驗出前列腺癌　前首相洪森攜兩子探視

媒體連番提問賴出訪　國台辦三度嗆「台灣沒有什麼總統」

孫安佐被傳國中還在喝母乳　狄鶯開嗆：我還有奶嗎？

大陸熱門新聞

陸8歲男童爬山挖野菜突伸手一指「山下有黃金」 比對後真有金礦

20歲女挪7844萬公款抖內…致父公司快破產

快訊／賴出訪受阻！　國台辦稱「讚賞」：一中原則是國際社會普遍共識

媽媽袋子裡查出陸護照！他依親定居遭廢止

鄭麗文喊「張凌赫來台」緩和兩岸？　國台辦回應

中國大蒜被美國列為「國家安全威脅」 謝鋒：做夢也沒想過

陸委會：惠台完就破壞總統出訪　北京善意是假

這3種「網紅鞋」正在摧毀你的腳

天天喝飲料！陸13歲男罹患「痛風」

40歲浙江男心跳停止40小時救活了

一晚780元！河南動物園推「虎景房」

李小冉因〈心願便利貼〉崩潰：不知那麼難聽

駁斥「以商逼政」　國台辦批民進黨「慣用抹黑伎倆」

陸3月青年失業率16.9%　創4個月新高

更多熱門

相關新聞

快訊／賴出訪受阻！　國台辦稱「讚賞」：一中原則是國際社會普遍共識

快訊／賴出訪受阻！　國台辦稱「讚賞」：一中原則是國際社會普遍共識

賴清德總統原訂今（22）日出訪我國在非洲唯一的邦交國史瓦帝尼，但因部分國家臨時取消專機飛航許可，經評估後暫緩行程，府方對此批評「中國的善意是假的，威脅是真的」。大陸國台辦回應，一個中國原則是國際關係基本準則和國際社會普遍共識，是大勢所趨、大義所在、人心所向。

恢復直航？還是恢復依賴？　兩岸往來的結構考驗

恢復直航？還是恢復依賴？　兩岸往來的結構考驗

沈有忠：主權、自由不是交易事項

沈有忠：主權、自由不是交易事項

業者籲接受惠台　陸委會：沒主權，發展都是假

業者籲接受惠台　陸委會：沒主權，發展都是假

民進黨仍是攔路虎！　攔住惠台措施還有兩岸和平

民進黨仍是攔路虎！　攔住惠台措施還有兩岸和平

關鍵字：

國台辦鄭麗文張凌赫

讀者迴響

熱門新聞

春雨猛灌72小時！3大預報「全台紅通通」

H級女主播下海拍AV！達人讚：沒意外會是主力

快訊／4縣市大雨特報　下到晚上

直擊王子交保獲釋「深夜直奔昆凌豪宅」

情侶山頂忘情激戰10分鐘！　直播鏡頭全都錄

出國21天「老公愛愛0次」　人妻失落炸裂！網秒懂

陳沂：祖先為何不投胎等你拜？　江柏樂揭原因

即／台中六分局長誤噴柯P辣椒水　最新職務出爐

新衣服「洗過才能穿？」內行點頭：不忍直視

台股12檔飆股「抓去關」新名單　明起處置到5／6

實戰嫩女友前「DIY壞掉了」！110kg工程師心急求救

不是觀光區！他大推「根本夜市之光」逛不膩

LINE「14款免費貼圖」限時下載！

快訊／李灝宇又安打了！連兩戰敲安

陸8歲男童爬山挖野菜突伸手一指「山下有黃金」 比對後真有金礦

更多

最夯影音

更多
不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦

不爽被棄單！外送員私吞剉冰、手搖飲全丟了　慘被詐欺罪送辦
黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

黑白切少東捲入詐團恩怨！慘遭斷手腳筋恐失能　塞仇家進後車廂暴打黑歷史曝光

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

其實我們都被騙了？建商喊「讓利」背後藏秘密！內行：賣得動的建案共通3條件｜地產詹哥老實說完整版 EP306

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

烏龍分局長「辣椒水壞掉」4度就地洩漏　隔一天才打給局長認了

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

要變天了！鋒面接近 全台連3天降溫轉雨時間點曝

熱門快報

天天看新聞送你去看演唱會

天天看新聞送你去看演唱會

即日起-6/2抽「KKBOX風雲榜門票」　帶你去小巨蛋看東海（DONGHAE）等大咖！

泰國行必買零食開箱

泰國行必買零食開箱

「文里補習班」開課啦！今天要來開箱各式「泰國行必買伴手禮」，泰好吃啦~

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

買房不踩雷！購屋決策不盲目！房產大神實力帶飛

賞屋攻略Get！別再自己摸索耗時找房，專家親自帶領您直擊潛力優質建案，購屋選擇，就從最給力的賞屋體驗開始。

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 攝影棚租借 合作媒體 客服信箱 Sitemap 隱私權政策 服務條款 著作權聲明 免責聲明 AI 使用準則 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面