鄭麗文喊「張凌赫來台」緩和兩岸？　國台辦：樂見大陸藝人赴台交流

▲被問及張凌赫來台？大陸國台辦發言人張晗表示，樂見大陸藝人來台交流。（圖／記者陳冠宇攝）

記者任以芳／綜合報導

國民黨主席鄭麗文透露隨此次團訪陸台灣年輕人希望能邀請大陸藝人張凌赫來台，希望緩和兩岸。大陸國台辦發言人張晗今（22）日表示，生動說明影視文化交流在拉近兩岸同胞心理距離上的獨特作用。張晗強調，中方一貫支持兩岸影視文化界「雙向奔赴」，樂見大陸藝人赴台與民眾見面，增進相互瞭解。

記者提問，「國民黨主席鄭麗文日前在接受中廣新聞網節目《千秋萬事》專訪時透露，隨團訪陸的年輕人向她表示，『你們大人為什麼把兩岸關係搞得這麼複雜？只要叫張凌赫來台灣就好了。』，希望能緩和兩岸關係。」

張晗表示，近期《逐玉》等大陸電視劇在兩岸熱播，有關主演（張凌赫）受到台灣觀眾的關注和喜愛。國民黨訪問團年輕人的相關言論，也表達台灣青年對兩岸影視交流合作和兩岸關係和平發展的真誠期盼，生動說明瞭影視文化交流在拉近兩岸同胞心理距離上的獨特作用。

張晗指出，「我們一貫支持兩岸影視文化界雙向奔赴，樂見大陸藝人赴台交流，與台灣民眾見面，兩岸同胞同根同源，同文同種，文化共鳴是連接內心最自然的紐帶多兩岸文藝工作者青年群體，常來常往，以文化為橋，增進相互瞭解，促進心靈契合。」

▼張凌赫在台人氣超高，粉絲高喊希望來台，國台辦也樂見交流。（圖／翻攝自微博）

記者追問，「中共中央台辦4月12日發布的十條政策，其中第九條引發台灣影視圈關注，電影不在開放項目當中，想請問發言人，是不是還有哪些條件尚未具備？」

張晗舉出數據，2024年共有9部台灣電影在大陸上映，票房合計7.42億元。2025年有8部台灣電影在大陸上映，票房合計約8810.57萬元。（單位：人民幣，同下）

張晗繼續介紹，截至今年有6部台灣電影在大陸上映，台灣電影只要按程序申請，內容符合大陸市場需求，在大陸上映的渠道是「暢通的」，票房成績有目共睹。

張晗也說，「反倒是台灣方面對大陸電影長期實行配額制，嚴重不符合業績和台灣觀眾的期待，影響兩岸電影交流合作，急需檢討改進。」