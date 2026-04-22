麥當勞變「牡丹樓」　廣州門市大玩快閃諧音哏

▲廣州麥當勞門市掛上「牡丹樓」招牌，大玩粵語在地幽默，雖然僅半天就拆除，仍成功為新品掀起打卡熱潮。（圖／翻攝自微博）

圖文／鏡週刊

麥當勞也懂玩諧音哏？近日在社群平台上引發熱議，位於廣州越秀區大塘街的一家麥當勞門市，於18日上午驚喜變身，將招牌換成了粵語諧音的「牡丹樓」，店內更擺滿廣式風情的裝飾，吸引大批年輕人前往朝聖打卡。不過，這場噱頭十足的活動僅持續了短短半天，招牌隨即被拆除，讓不少網友大呼：「我都還沒趕到，就結束了！」

粵語諧音變身「老字號」 創意快閃引爆話題

根據微博資訊指出，「牡丹樓」這個名字對粵語區的民眾來說並不陌生，因「麥當勞」的粵語發音與「牡丹樓」極為相近，多年來一直是當地人調侃的文化哏。甚至曾傳出有遊客搭乘計程車時要求前往「高端牡丹樓」，結果司機直接將人載到麥當勞的都市傳說。

這次廣州門市乾脆「弄假成真」，將速食店包裝成「老字號粵菜館」的模樣，搭配門市原有的90年代復古裝修，完美融入廣東本土文化。

快閃僅半天！官方親揭背後動機

令人意外的是，這塊特製的「牡丹樓」牌匾在掛出不到12小時後的當天下午，便火速被拆除。針對這場短命的快閃活動，不少網友猜測是否因為招牌未備案違規才被迫拆除。

不過，麥當勞店員隨後澄清，這其實是為了幫4月22日即將上市的新品「黑鳳梨漢堡」預熱造勢。品牌方刻意透過「開業即拆」的反差操作，在網路社群創造短時間的高聲量傳播，雖然門市硬體僅展示半天，但話題熱度早已遠超實體店的效應。

目前，該門市雖已恢復原狀，但店員表示，門市本身的 90 年代復古裝修仍會保留，歡迎消費者前來體驗這份結合懷舊與現代的獨特氛圍。



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