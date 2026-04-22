AI算力PCB龍頭「勝宏科技」港股上市！首日大漲50％　市值破3千億港元

▲勝宏科技港股上市。（圖／CFP）

記者魏有德／綜合報導

全球AI算力印刷電路板（PCB）龍頭企業勝宏科技昨（21）日在港交所掛牌上市，首日股價大漲逾50%，市值突破3000億港元，達到約3598億港元，此案也成為2026年以來港股最大IPO案。據了解，勝宏科技主打高階AI伺服器與算力相關PCB產品，佔全球市場份額第一。

《網易財經》報導，上市首日，勝宏科技股價表現驚艷，以315港元／股收盤，較發行價209.88港元大漲50.09%，盤中最高漲幅一度超過60%，總市值突破3000億港元，達到約3598億港元。

▲勝宏科技PCB（印刷電路板）製造廠。（圖／CFP）

勝宏科技此次全球發售9585萬股H股，募資淨額約198.89億港元，香港公開發售部分獲431.15倍超額認購，國際發售部分也達18.5倍，市場認購熱度高。

據悉，勝宏科技此次IPO引入37家基石投資者，包括摩根史坦利、高瓴資本、雲鋒基金、陽光人壽、光大理財與天弘基金等，合計認購約78.12億港元股份。香港財政司司長陳茂波也親自出席上市儀式，他表示，香港目前仍有約500家企業排隊上市，將加快審批支持企業發展。

▲勝宏科技是全球印刷電路板（PCB）龍頭企業。（圖／CFP）

勝宏科技董事長陳濤表示，此次上市將作為公司發展新引擎，未來將擴充高端產能並加速技術升級，公司專注高階HDI及高多層PCB產品，應用涵蓋AI伺服器、數據中心、新能源汽車及高速通訊等領域。

勝宏科技招股書顯示，隨AI業務成長，公司前五大客戶收入佔比於2025年升至51%，其中，最大客戶佔29.7%，截至2025年底，已建立涵蓋中國大陸與東南亞的生產與交付網路。