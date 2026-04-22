美伊2輪談判能否登場？　學者剖析4大可能：雙方都必須妥協

▲美伊第2輪談判預計也會在伊斯蘭馬巴德舉行。（圖／路透）



記者吳美依／綜合報導

美國總統川普21日宣布延長與伊朗的停火協議，雙方日後能否順利舉行第2輪談判仍是未知數。對此，《半島電視台》撰文報導學者提出的4大可能情境。

情境1：談判展開、達成臨時協議

根據消息人士透露，巴基斯坦積極斡旋，希望美伊同意進行多天談判，目標是先達成一份「諒解備忘錄」（MOU），以爭取時間延長停火並且達成最終協議。

國際危機組織（ICG）專家瓦埃茲（Ali Vaez）指出，臨時共識有助於延長談判進程、穩定停火局面，並為日後「核計畫換取解除制裁」的交換條件奠定基礎。

▼荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）控制權成為美伊談判分歧點之一。（圖／路透）



不過，目前雙方歧見難以彌合，包括德黑蘭核計畫、控制荷莫茲海峽、解除伊朗制裁與解凍伊朗海外資產等。智庫「查塔姆研究所」（Chatham House）研究員塔布里茲（Aniseh Bassiri Tabrizi）直指，「如果雙方都不改變立場，在伊斯蘭馬巴德根本不可能達成協議。」

情境2：談判無突破、停火延長

瓦埃茲認為，若談判要取得任何有意義的進展，雙方都必須做出妥協，因為目前分歧實在太大，難以達成協議，「除非這種情況有所改變，否則我們不太可能看到協議達成。」不過，即便談判未獲突破，雙方仍可能同意達成「某種形式的臨時延長停火」，再給外交途徑一次機會。

情境3：談判未舉行、停火延長

瓦埃茲警告，即便停火延長，情況仍相當脆弱，「只要海上壓力持續存在，且雙方不斷互相指責，誤判的風險就依然很高」。他指出，只要缺乏外交框架，延長停火也只能爭取時間，無法建立穩定性。

▼伊朗首都德黑蘭慘遭美軍與以色列轟炸。（圖／達志影像／美聯社）

塔布里茲也同意這個看法，她同時指出，這場戰爭已從根本上改變美伊關係，「總統川普主張政權更迭已經發生了，因為他們現在打交道的對象已經不同。伊朗似乎不像戰前那樣，把美國視為存亡威脅。」

情境4：談判破局、停火到期

瓦埃茲示警，萬一停火破裂，「下一輪衝突恐怕很快就會演變得非常醜惡」。美軍可能鎖定伊朗關鍵基礎設施，進一步導致衝突擴大，甚至殃及整個中東地區。

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