國體大跆拳道女將簡介文「一堆意淫留言」　網氣炸校隊報警了

▲這張照片貼文的下方，出現一堆意淫留言，引起網友斥責。（翻攝自國立體大跆拳道隊臉書）

圖文／鏡週刊

國立體育大學跆拳道校隊近日為全國大專校院運動會暖身，陸續在隊伍臉書粉專發文介紹選手，然而其中一篇貼文，只因照片選用女選手做出抬腳踢擊的姿勢，竟出現一堆意淫留言，讓網友們看不下去，呼籲校方別再袖手旁觀。針對網友喊話，國立體大跆拳道隊粉專表示「已報案了，謝謝關心。」

該篇貼文介紹的選手，是國立體大跆拳道隊其中一名女同學，她長年穩定站在台灣女子跆拳道頂尖行列，不僅拿過全大運金牌，世大運上更兩度摘銀，多次入選國家隊。

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而貼文配圖選用她穿著跆拳道服、擺出抬腳踢擊姿勢的照片，不料因此引來一堆意淫留言，「做愛姿勢不錯」、「這招是引蛇入洞？」「腳趾不錯」、「真的很淫蕩」、「人美武功好 腳趾頭又可愛～」

種種噁心留言引起大批網友不滿，紛紛留言譴責，感嘆台灣某些男性根本沒資格質疑印度移工，呼籲校方能出面正視、停止放任學生繼續被性羞辱。

對此，昨（21）日國立體大跆拳道隊已在留言區回覆，表示他們已經報案處理，感謝大家關心。

★ 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。



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