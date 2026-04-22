保五警開槍抗議原因曝！妻重病需照顧　怒喊：要我去台南不合理

▲保五總隊一名資深員警疑不滿支援任務，開槍抗議 。（圖／記者陳宏瑞翻攝）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄保五總隊仁武營區20日晚間驚傳槍響，一名50多歲吳姓資深警員疑不滿人事調派「黑箱作業」，竟持槍對空鳴放1槍抗議，嚇壞現場同仁。保五總隊證實，吳姓員警是因「家庭因素」情緒低落，但據了解，他因妻子重病需要照顧，卻仍被派往台南支援，情緒失控才釀出這起風波。

警方指出，該起事件所幸未造成任何人員傷亡，但警員在營區內開槍的行為已屬重大違紀，後續將記過處分，並依規定移送法辦。

據了解，保五總隊這波共調派40名警力支援地方勤務，其中高雄、台南各20人，預計支援至年底，內部疑採「積分較低者優先外調」原則，不過吳姓警員因家中有病妻，盼能留在高雄就近照料，曾私下請託同事互換調派地點，但最終未獲同意。

據指出，吳員對此深感不滿，認為制度缺乏彈性且不近人情，多次反映未果，才在值勤時以鳴槍方式表達抗議，企圖引起高層關注。

保五總隊位於高雄仁武，肩負全台大型群眾活動維安、重大治安事故支援及中央機關安全維護等任務，編制近1500名警力。此次爆出基層警員因家庭與勤務調派衝突而失控開槍，也讓內部人事制度與彈性調度問題浮上檯面。