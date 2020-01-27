阿公煮木薯給孫吃！7歲男童「當場中毒慘死」…醫：150g就可致命

▲7歲男童吃下木薯後中毒身亡。（示意圖／達志影像／美聯社）

記者朱世凱／綜合報導

廣西壯族自治區南寧市近日發生一起食物中毒案件，一名7歲男童因為肚子太餓，所以催促阿公替他準備食物。阿公擔心孫子餓太久，所以著急拿了木薯來料理並且給對方果腹；不料男童吃下後竟然當場中毒慘死。醫師警告，木薯根莖葉均含有氰苷有毒物質，生吃150克就有可能導致死亡。

據《看看新聞》報導，廣西疾控中心食安所副所長蔣玉艷表示，「因為那天男童很急著要吃食物，所以爺爺也著急了，只好拿出木薯來料理，不過那個木薯沒有去皮，就直接拿來煮，然後煮的時間又不是很長，再加上孩子吃的量又多，所以就引起了一場悲劇。」

醫師指出，木薯生吃150克就會有生命危險，而木薯中毒的潛伏期最短是2小時，最常是12小時，一般表現為頭暈、頭痛、噁心、嘔吐，心悸和四肢無力等，嚴重者意識不清，呼吸微弱昏迷，最後甚至會因為呼吸麻痺或心跳停止而死亡。

▼製作粉圓的材料中也包含木薯。（圖／翻攝自微博）

蔣玉艷也說，「如果中毒的話，周遭的人應該盡量幫忙催吐，我們可以用很傳統的方法，拿個東西去刺激一下咽喉部，讓他把吃進去的東西吐出來，然後盡快送醫院急救。」醫師提醒，新鮮木薯毒性大，吃木薯一定要正確掌握去毒方法，幼兒和老弱孕婦不宜用木薯做食物。

資料顯示，木薯是常見的食物，舉凡巧克力、糖果、餅乾、泡麵、湯圓、肉圓、珍珠奶茶、粉條、等都包含有木薯蹤跡。雖然木薯具有毒性，那為什麼還有這麼多國家拿來食用？因為木薯是根莖類作物，產量比水稻、玉米高很多；另外，它也耐旱耐貧瘠，即便環境惡劣，產量仍遠勝其他的作物。

為了消除木薯的有毒物質，適當採用加熱調製或加工，使氰酸揮發或溶解於水中以消除含量，都可把毒性減至最低，尤其是外皮所含氰酸量較高，可透過去皮、蒸煮、炒、烤等來降低。

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