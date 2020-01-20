抬頭驚見凶猛老虎「和他對看2分鐘」　農夫嚇到腿軟：我要被吃了

▲農夫意外和老虎對看。（圖／示意圖，與本新聞無關／達志影像／美聯社）

記者李振慧／綜合報導

泰國達省(Changwat Tak)一名農夫日前到農田挖木薯時，抬頭發現自己竟然和一隻老虎對看，對方距離他只有約120公尺的超近距離，嚇得他瞬間腿軟，整個人癱軟在地上動彈不得，差點就命喪虎口之下。

《泰國日報》報導，28歲農夫達斯沃(Thawatchai Sangkong) 15日在他位於Khlong Wang Chao國家公園附近的農場工作時，沒想到就在不遠處，竟然有一條身長約2公尺、站起來約110公分高的巨大老虎正在對他虎視眈眈。

達斯沃表示，自己一發現和老虎對看，立刻嚇得他兩腿發軟、整個人不斷冒出冷汗，心中想著「完了，我要被老虎吃掉了」，幸運的是，雖然被老虎盯著長達2分鐘，對方後來自行離去、漸漸走出了木薯田。

眼見老虎的身影漸漸消失後，達斯沃才敢站起來，趕緊跑回村裡求救。村長表示，他和國家公園的工作人員一起出動尋找老虎，在木薯田中發現一個長15公分、寬14公分的腳印，推斷該老虎應該是身長2公尺、體重約100至130公斤左右，由於近來森林頻傳大火，老虎可能是為了找尋新的棲息地才會跑出國家公園，目前正在追查牠的下落。



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