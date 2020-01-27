她偷超模照偽造履歷　當政府高官「爽領月薪700K」...遭判刑2年

▲澳洲女偽造履歷。（圖／取自Pixabay）

記者錢玉紘／綜合報導

澳洲女子塞里奧特（Veronica Hilda Theriault）日前找工作的時候，在自己的履歷上造假，謊稱曾經在地方政府擔任高薪工作，還偷超模的照片當成履歷照，才做一個多月就爽領了台幣70萬元，被揭穿後遭到逮捕，並判刑至少兩年。



CNN報導，46歲的塞里奧特在2017年時，申請了南澳州總理與內閣部（Department of the Premier and Cabinet）的一個情報機構的主管職位，年薪有高達27萬澳幣，她做了一個多月，賺進了3.3萬澳幣（約台幣70萬）。

之後塞里奧特被抓包，原來她在申請工作時的履歷是造假的，包含學歷以及之前的工作經歷都是假的，在她獲得面試機會後，在接受資歷查核（reference check）時，她還冒充是自己的前雇主，並且為自己的工作表現給予「很棒的評價」。更扯的是，她還曾冒用超模凱特•阿普頓（Kate Upton）的照片，放在自己的求職網站LinkedIn檔案上。

她在今年8月獲得這份工作之後，被發現她還雇用了自己的兄弟，雖然該男子完全不符合該職位的資格。工作後沒多久，她稱自己的精神狀態惡化，引起了懷疑，才揭發了整起假履歷事件，並且被以詐欺及濫用公職等多項罪名起訴。

法官博伊蘭（Michael Boylan）在判決書中表示，已經考慮了塞里奧特的精神健康狀況，但是這項指控相當嚴重，因為塞里奧特靠著詐欺得到了一份高薪的工作，其中還涉及政府的敏感訊息。塞里奧特也在開庭時承認所有的罪刑，最後她被判處25個月徒刑，無假釋期為一年。