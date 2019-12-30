月領17K卻嫌男友64K薪水低！她狂酸「外送員沒出息」...翻臉嗆：把我當什麼？

▲女孩不斷嫌棄男孩薪水低，甚至覺得對方的工作很沒出息。（圖／翻攝PAKUTASO）

記者洪珮瑄／綜合報導

多數情侶時常會為了錢的事情而吵架，大陸一名女子月賺4,000元（人民幣，台幣約1.7萬，下同），與男友在上海生活，不過，她卻嫌棄對方每個月只賺15,000元（台幣約6.4萬，下同），甚至還覺得男友的工作讓她抬不起頭，因此忍不住怒嗆，「你把我當什麼？」該對情侶的對話截圖近日再度被瘋傳，引起熱議。

綜合陸媒報導，從微博上所流傳的對話截圖中可看見，女方當時滔滔不絕地說，「你想送一輩子外賣嗎？」、「我要怎麼跟我爸媽說你是做什麼的？」、「你有沒有為我的未來想過？」她甚至還怒嗆男友，天天就只知道做事，從早上忙到晚上，一回家就呼呼大睡，「你把我當成什麼了？」

▲女孩質問男友，難道想一輩子送外賣嗎？（圖／翻攝自微博）

聽見這一番話後，男孩不僅沒有生氣，還不斷安撫女友情緒，「我沒學歷沒關係，可以在上海找師傅當學徒。」他甚至向女孩保證，會努力工作，且主管已發下3個月的薪水，自己是全勤的，從未無故缺況。

不過，女孩似乎不領情，接著又說，「我真的很失望，爸媽問我男友是做什麼的，我都不敢回答」、「你現在賺那點錢有什麼用？你真的想送一輩子外賣嗎？」最後，男孩無奈表示，如果要考慮到未來，只能先暫時分開一陣子，「給我半年時間，我相信會賺到20萬（台幣約86萬元），我們再去做點小生意。」

▲▼男孩不斷安撫女友，最後無能為力地狂道歉。（圖／翻攝自微博）

該對話近日再度掀起討論，網友紛紛表示，「這女的太虛榮了，要求男朋友要怎樣，妳倒是先看看自己好不好」、「任何職業都需要尊重」、「分手吧」、「看了有點心酸，心疼這個男的」、「跟她結婚，以後會有處理不完的事情，趕緊分了吧」、「一個職業的好壞不是輿論可以改變的」。

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