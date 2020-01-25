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直擊／除夕「小酷斯拉」大街走春　下場..女力嗆爆學長：2男人是來幹嘛！

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記者吳奕靖／高雄報導

除夕不少人會在住家門口拜拜，但這個時候卻在眼前出現一隻「小酷斯拉」跟你對望，這該怎麼辦！高雄市一戶民眾遇到了這樣的情況，嚇到趕緊打電話報案，小女警跟2名學長一同趕抵現場，小女警一出手當場逮捕，周邊立刻響起歡呼！小女警還轉頭嗆爆學長：「你們兩個男人是來幹嘛的」。

▲女警捕獲除夕在大街趴趴走的小酷斯拉 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲女警捕獲除夕在大街趴趴走的小酷斯拉 。（圖／記者吳奕靖攝）

就在24日下午接近四點多左右，民眾打電話通報說在自家門口前發現一隻「小酷斯拉」，也就是長約1米的綠鬣蜥，報案的女性民眾在電話中相當驚恐，派出所立刻通報員警前往處理，1名小女警跟2名學長抵達現場之後，只見小女警豪不猶豫立刻上前，腰一彎、手一伸立刻將小酷斯拉抓了起來，當場歡呼、響起掌聲。

▲女警捕獲除夕在大街趴趴走的小酷斯拉 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲女警捕獲除夕在大街趴趴走的小酷斯拉 。（圖／記者吳奕靖攝）

帥氣的小女警讓2名學長看傻了眼，心想怎麼會這麼厲害，小女警抓著綠鬣蜥轉頭：「你們兩個男人是來幹嘛的」！讓2名學長只能尷尬苦笑，記者詢問報案的住戶是怎麼發現的，他們說：「就是在燒金紙，就從對面有腳踏車的地方跑出來，那邊就丟了一堆垃圾，就從那邊跳出來，然後就一直爬的很激烈，就不知道會怎樣，才趕緊報案，可能是被棄養丟在那裡」。

隨後通報動保處之後，動保人員來到派出所要將這隻綠鬣蜥帶回，經過初步了解，這隻綠鬣蜥身型大約快接近1米長，腹部明顯隆起，這才發現這這隻綠鬣蜥已經懷孕。而除夕活抓綠鬣蜥的事件，也成了派出所在過年期間的一個笑談。

▲女警捕獲除夕在大街趴趴走的小酷斯拉 。（圖／記者吳奕靖攝）

▲小酷斯拉已經懷孕 。（圖／記者吳奕靖攝）

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