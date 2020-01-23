擴大「中港澳」入境旅客檢查！　陳時中：要求填健康聲明書

▲中央疫情指揮中心升至第二級，由衛福部部長陳時中擔任指揮官。

記者趙于婷／台北報導

武漢肺炎侵入台灣，中央疫情指揮中心升至第二級，衛福部部長陳時中說，除了一律拒絕居住地或原居住地為武漢的大陸人民入境；另外，也「擴大中港澳」入境旅客檢查，要求填寫「健康聲明書」，包括14天內是否有旅遊史、發燒、呼吸道症狀或咳嗽等症狀，未如實填寫或拒絕配合，依規定可開罰1-15萬元。

陳時中說，目前已通報移民署國境大隊同仁查驗大陸地區人民入境證，如發現居住地或原居住地為武漢者，一律拒絕入境；另通知各航空公司啟程地檢查入境證時，由地勤人員先行檢查入台證原居住地或出生地欄位，若入台證該欄位空白未填，則請其出示大陸身分證，若居住地為「湖北省武漢市」者，不准登機來臺。

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依據中國疾控中心截至22日通報資料，目前中國大陸31 省市（不含港澳特別政區）中共24 省市有確診病例，累計確診571例個案，其中95例重症，累計17例死亡。其中1月22日新增8例死亡個案，除1例為53歲外，其餘7例均為65歲以上，分別有癌症術後、肝功能不全、高血壓、糖尿病等慢性潛在性疾病，均為湖北省個案。密切接觸者 5,897人，追蹤中4,928人。其他國家及地區確診個案共11例，包括泰國4例、香港2例，台灣、日本、南韓、美國及澳門各1例。

因應大陸武漢肺炎疫情，指揮中心持續加強疫情監測與邊境管制措施，並針對國際及小三通港埠入境發燒旅客全面詢問武漢旅遊史及進行健康評估。自去（2019）年12月31日啟動由武漢直航入境班機之登機檢疫，已執行38航班，共檢疫4,625名旅客及機組員，無新增後送個案。

昨（22）日新增45例通報，截至目前共通報65名嚴重特殊傳染性肺炎個案，其中1名確診（1月21日已公布）、10名已排除、54名隔離檢驗中。另1月21日確診個案，目前持續於醫院負壓隔離病房治療中，46位接觸者除1位輕微咳嗽無發燒，其餘皆無異常。

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