防疫升級！查驗大陸人民入境證　居住地為武漢「一律拒絕入境」

▲疾管署副署長莊人祥。（圖／記者呂佳賢攝）

記者趙于婷／台北報導

中央疫情指揮中心今（23）日宣布防疫等級升級至二級開設，主責單位由疾管署提升至衛福部，衛福部長陳時中擔任指揮官。而關於外界相當關注的台商滯留武漢一事，目前已通報移民署國境大隊查驗大陸地區人民入境證，如發現居住地或原居住地為武漢，一律拒絕入境。

根據陸方今早上最新消息指出，全中國大陸已經累積616例，17人死亡（皆來自湖北省）。香港、澳門皆在22日首度出現病例，江蘇、河北、福建、安徽、遼寧、貴州、海南、山西、廣西、寧夏等省分也出現首例，中國已有3分之2的省分淪陷。

請繼續往下閱讀...

莊人祥表示，因應大陸武漢肺炎疫情，指揮中心持續加強疫情監測與邊境管制措施，並針對國際及小三通港埠之入境發燒旅客全面詢問武漢旅遊史及進行健康評估。

另外，武漢肺炎和流感防疫很相同，要勤洗手戴口罩，不要出入人口密集的地方，到武漢千萬別吃生肉等生食，目前防疫通道跟路線也都做好確認了，也通知各地方醫院做相關建議跟防疫措施，醫院方面也都做好防疫準備。而在口罩不夠方面，他強調，口罩非常充分，已經協調每週釋出100片，配送到四大超商，民眾不必搶購。

其他人也看了...

擴大「中港澳」入境旅客檢查！ 陳時中：要求填健康聲明書

武漢肺炎「新增45例疑似通報」 54名隔離檢驗中！

快訊／防疫升級「二級開設」 衛福部長任疫情指揮中心指揮官