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健康權受保護「台商可以回台灣」　陳時中：需依照檢疫流程

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▲▼武漢肺炎北京機場人潮。（圖／達志影像／美聯社）

▲中央疫情指揮中心表示，台商可以回台灣，但要依照檢疫流程處理。（圖／達志影像／美聯社）

記者趙于婷／台北報導

大陸武漢肺炎疫情嚴重，目前仍有千名台商還回不了台灣。對此，衛福部部長陳時中表示，台商想回台灣是可以的，健康權是受到保護的，都可以透過陸委會接洽，回台後也會針對他們進行健康關懷。陸委會代表則表示，目前還在大陸的台商人數無法估算，但還沒接到任何台商表明需要協助。

中央疫情指揮中心今（23）宣佈疫情升至二級，由衛生福利部陳時中部長擔任指揮官，而針對還在大陸的台商人數到底還有多少？陳時中表示，因為之前台商就有陸續返台，確切有多少人還留在那邊，目前並不清楚，但台商可以回台灣，也必須依照檢疫流程處理。

請繼續往下閱讀...

而陳時中也呼籲，大陸武漢市旅遊疫情建議已提升至第三級警告（Warning），且當地公共交通運輸全數暫停營運，提醒民眾如非必要應避免前往當地；若需前往，應落實肥皂勤洗手、咳嗽配戴口罩等個人衛生措施，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所。

自武漢及其鄰近區域返國入境時，如出現發燒、咳嗽、呼吸急促等症狀，無論是否服用退燒藥、止咳藥，請主動向機場或港口檢疫人員報到，接受健康評估；返國14日內出現有發燒、呼吸道症狀時，要撥打免付費防疫專線1922或（0800-001922）專線並依指示配戴口罩儘速就醫，就醫時主動告知醫師旅旅遊史、職業別、接觸史及是否群聚（TOCC），以及時診斷通報。

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