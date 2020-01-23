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湖北封城擴大！黃岡、鄂州第二波跟進「鐵公路停運」　懇請市民：別出城

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▲▼武漢。（圖／路透）

▲武漢醫療人員在醫院內照護病患。（圖／路透）

記者王致凱／綜合報導

從大陸武漢地區爆發的「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）疫情持續惡化。湖北省23日繼武漢市上午率先「封城」後，下午再宣布第二波交通管制措施，相鄰的黃岡、鄂州兩市相繼宣布停止主要大眾交通運輸。

湖北省黃岡市新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作指揮部通告，自1月23日24時起，黃岡市區公交、長途客運暫停運營；城鐵站、火車站離開黃岡市區通道暫時關閉，無特殊原因，市民不要離開市區；黃岡市區所有影劇院、網吧和室內公共文化、旅遊及娛樂場所暫停營業；黃州區中心市場實行休市管理；恢復時間另行通告。

黃岡市防控工作指揮部表示，相關措施是「為全力做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效切斷病毒傳播途徑，堅決遏制疫情蔓延勢頭，確保人民群眾生命安全和身體健康。」

此外，與黃岡市隔長江相望的鄂州市也宣布，自1月23日11時20分起，全市鐵路車站通道暫時關閉，恢復時間另行通知。黃岡、鄂州與武漢市區相距約1小時車程。

湖北省會武漢市已於23日凌晨發出通告，「自2020年1月23日10時起，全市城市公交、地鐵、渡輪、長途客運暫停營運；無特殊原因，市民不要離開武漢，機場、火車站離漢管道暫時關閉，懇請廣大市民、旅客理解！」

另據央視報導，湖北省部分高速公路收費站封閉；湖北省內龔家嶺、小軍山、漢南、北湖、花山、柏泉、青龍、西湖站入口封閉；京港澳高速武漢西、武漢北、蔡甸、永安收費站口封閉；G4京港澳高速鳳凰山、江夏所、武漢南、安山、金口、軍山、永安、武漢西、蔡甸、武漢北入口封閉。其他出武漢市的高速公路口也已開始封閉。

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