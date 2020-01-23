需要戴N95口罩？怎區分流感、武漢肺炎？陳其邁與2專家「防疫Q＆A」解惑

記者袁茵／台北報導

因應武漢肺炎防疫，我國疾管署23日宣布防疫等級升級至二級。行政院副院長陳其邁23日晚間在臉書上貼出防疫Q＆A影片，請來前衛服部長林奏延、台灣感染科學會理事長黃立民一起為大家解答，談及武漢肺炎究竟是什麼？要如何預防？口罩要怎麼戴？

陳其邁23日晚間在臉書上表示，「專家報你知，武漢肺炎免驚！今天一早，我特別召集相關部會討論防疫措施，防疫視同作戰，行政院長蘇貞昌今也決定將中央疫情指揮中心提升至第二級，並由衛福部部長擔任指揮官。」

陳其邁邀請林奏延、黃立民一起為大家解答武漢肺炎，「政府協同傳染病專家及醫療院所，已經全面啟動防疫工作。防疫沒有假期，春節期間國家機器照樣嚴守崗位，讓大家安心過年。」

▲武漢肺炎Q＆A。圖中人物為林奏延。（圖／翻攝自陳其邁臉書影片，以下皆同）

陳其邁PO出的15分鐘影片顯示，關於武漢肺炎是不是SARS？林奏延表示，雖然基因序列看起來有百分之七十類似，但是是完全不同的病毒，所以新型冠狀病毒跟SARS病毒不一樣。

至於致病性或致死率，跟SARS差別有多大？黃立民說，看起來武漢肺炎病毒比以前SARS病毒低一點，不過蔓延程度跟以前SARS差不多；當時SARS會那麼嚴重，是因為全世界對於從動物跳過來傳播的病毒不清楚，所以才傳得這麼厲害。經過SARS後，已經相當有經驗了，到目前為止傳播雖然有傳出去，可是不容易在當地造成很大問題，所以它們跟SARS是親戚沒有錯，臨床表現也是大同小異，不過嚴重程度來講，SARS病毒還是比新型冠狀病毒嚴重一點。

關於武漢肺炎的傳染方式到底是什麼？黃立民說，第一種是傳統飛沫傳染，就是病人咳嗽或講話時飛沫噴出去，如果跟對方距離一到兩公尺之內，就可能會接觸到這個飛沫；第二種是間接傳染，該傳染方式在大城市最常出現，就是病人去了哪些地方，可能汙染了當地環境，譬如電梯按鈕、扶手，或公共餐廳桌面，然後下一個人再來時接觸到病毒，這就是為什麼要宣導大家常洗手。

▲黃立民。

若沒生病的人坐飛機從中國大陸回來，在飛機上是否要自行戴口罩？林奏延表示，目前第一個防護方法當然是戴口罩，第二個就是勤洗手，「我建議如果從中國回來，盡量還是在飛機上戴口罩。」外科口罩比較不會那麼不舒服，除了吃餐點之外，盡量還是戴著比較好。

被問到一般民眾有需要戴口罩嗎？黃立民建議，如果去的地方可能有病人、病毒，就要戴上口罩，至於什麼地方建議要戴口罩呢？「那就是醫院！因為醫院很明顯會有病人，可能會有病毒，甚至是別的病毒也不一定，所以目前都鼓勵去醫院的人都戴口罩。」

另外，關於外界最關心的，到底有無戴到N95口罩的必要？林奏延認為，目前看來N95能預防飛沫傳染百分之95，外科口罩則是預防百分之80。黃立民說，一般外科口罩大概可阻斷大部分飛沫傳染，只要別跟病人長期密切接觸，那「一般的外科口罩就夠了！」而N95是當病人在你旁邊，會噴出大量飛沫時，醫護人員或身旁的人要戴N95，「一般民眾其實沒有真正接觸到病人這麼近，不需要戴N95。」

由於現在是流行感冒季節，究竟新型冠狀病毒跟一般流感差別在哪？林奏延說，初期來看是一樣的，因為新型冠狀病毒剛開始是發燒，但如果有肺炎，不久就會有呼吸窘迫的症狀；一般流感則是發高燒、咳嗽或身體無力且肌肉痠痛，「初期有時候分不出來，但兩者都會產生肺炎，所以還是要靠檢驗來區分。」

黃立民說，新型冠狀病毒跟一般流感的表現都叫「類流感」，所以症狀很相似，大部分就是發燒、全身倦怠、明顯咳嗽、覺得人很不舒服，開始前兩天很難區分，不過新型冠狀病毒變成肺炎的機率比較高，比較快開始覺得呼吸困難、胸痛，「如果你很快就變成肺炎，那要小心一點，尤其是如果你去過中國大陸，或跟中國大陸來的人接觸過。目前國內檢查可以很快區分是流感，還是新型冠狀病毒。」

對於是否有必要對從武漢回來的旅客進行全部自主管理或篩檢？黃立民提到，目前建議如果從疫區回來，一定要好好申報症狀，同時防疫人員會上飛機給一張說明書，告知對方要注意什麼事情、回家兩周好好觀察有無不舒服等，「如果有症狀就打1922，我們目前並沒有強制監測，可是希望你自主管理。」以目前的感染幅度，這樣管理模式是可以的。

若用SARS標準來看，飛機有無要管制幾排？或整台飛機都要管制？林奏延回答，不用整台飛機都管制，因為這不是空氣傳染，目前飛沫傳染大概兩公尺就可以，所以像台灣第一例病例，是飛機前後2排，總共5排民眾自主管理，且嚴密監控，「飛沫傳染這樣可能就夠了。」目前對武漢直飛班機有登機檢疫，這次直接在飛機上抓到，就可以直接送到醫院，跟外界和社區隔絕。

黃立民則補充，台灣第一病例的病人全程戴口罩，這樣飛沫會更短，所以大家不用太擔心，「空氣傳染跟非空氣傳染是完全不一樣的情況！大家不要自己嚇自己、電影看太多了，就覺得這個一定要全飛機警戒，其實沒這麼嚴重。」

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