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留在武漢台灣人約300名！想返台難度高「只能等疫情趨緩」

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▲▼因應武漢肺炎，華航飛武漢航班取消。（圖／記者呂佳賢攝）

▲武漢「封城」，往來台灣班機被取消。（圖／記者呂佳賢攝）

記者蔡紹堅／台北報導

大陸為防範肺炎疫情擴散，23日陸續對武漢及周邊城市實施「封城」，關閉了機場及高鐵站，往返台灣的12個航班也因此停航，導致部分台商難以回台過年。對此，陸委會表示，武漢共有2千多名台商，大多已經返台，還留在武漢的人數約200至300名，目前未接獲協助請求；武漢台協會長蕭永瑞則指出，雖然多數人都已返台，但有3名台商反映，因機場關閉無法回台，只能等疫情趨緩再作打算。

陸委會指出，過去在武漢市的台商整體人數有2千多人，由於很多已提前或分批返台放年假，也有在當地企業留守的，情況較為多元，「據武漢台協鄭于貞副會長估計，大約還有100至200位台青、100位以上台商留在武漢。」

▼武漢肺炎疫情嚴峻，醫護人員全副武裝。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒。（圖／達志影像／美聯社）

陸委會提到，截至目前為止，尚未接獲台商或台生請求協助，將與海基會會同相關機關，持續關注，並提供必要協助。至於陸方是否會採取更嚴格管制措施，陸委會表示，正與海基會密切關注中， 會透過管道進一步了解，以利後續協處作為。

此外，武漢台協會長蕭永瑞下午受《ETtoday新聞雲》採訪時表示，在武漢的台人大多已在選前及近期返台，但她的確有收到3名台商反映，因機場關閉班機遭到取消，目前只能待疫情趨緩後再擇日返台。

▼武漢市醫療救治中心。（圖／達志影像／美聯社）

▲▼武漢肺炎,新型冠狀病毒。（圖／達志影像／美聯社）

陸委會強調，春節期間，如有在陸台商、台生或台師等人員續留當地，政府將持續透過海基會協請台商協會表達政府關懷，提醒一定要作好個人衛生防護，落實肥皂勤洗手、 咳嗽配戴口罩，避免接觸野生動物及急性呼吸道感染症患者，也避免出入傳統市場及醫療院所，此段期間返台者，也請作好自我健康管理。

民眾在中國大陸如有緊急狀況需要聯絡，可撥打海基會緊急服務中心專線 （886-2-25339995）尋求協助。

▼桃園機場旅客及工作人員都戴上口罩防疫。（圖／記者呂佳賢攝）

▲▼桃園機場二航廈，因應武漢肺炎，保全 地勤人員 旅客都戴上口罩。（圖／記者呂佳賢攝）

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