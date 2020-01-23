武漢肺炎「新增45例疑似通報」　54名隔離檢驗中！

▲中央疫情指揮中心今升至二級，由衛福部部長陳時中擔任指揮官。

記者趙于婷／台北報導

大陸武漢疫情嚴重，台灣已有一例確診。中央疫情指揮中心今表示，昨（22）日新增45例通報，截至目前共通報65名嚴重特殊傳染性肺炎個案，其中1名確診（1月21日已公布）、10名已排除、54名隔離檢驗中。

中央疫情指揮中心今升至二級，由衛福部部長陳時中擔任指揮官。陳時中說，目前持續加強疫情監測與邊境管制措施，並針對國際及小三通港埠之入境發燒旅客全面詢問武漢旅遊史及進行健康評估。自去（2019）年12月31日啟動由武漢直航入境班機之登機檢疫，已執行38航班，共檢疫4,625名旅客及機組員，無新增後送個案。

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而昨日新增45例通報，截至目前共通報65名疑似個案，1月21日確診1名，目前持續在醫院負壓隔離病房治療中，46位接觸者除1位輕微咳嗽無發燒，其餘皆無異常。

依據中國疾控中心截至22日通報資料，目前中國大陸31 省市（不含港澳特別政區）中共24 省市有確診病例，累計確診571例個案，其中95例重症，累計17例死亡。

其中1月22日新增8例死亡個案，除1例為53歲外，其餘7例均為65歲以上，分別有癌症術後、肝功能不全、高血壓、糖尿病等慢性潛在性疾病，均為湖北省個案。密切接觸者 5,897人，追蹤中4,928人。其他國家及地區確診個案共11例，包括泰國4例、香港2例，台灣、日本、南韓、美國及澳門各1例。



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