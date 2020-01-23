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快訊／防疫升級「二級開設」　衛福部長任疫情指揮中心指揮官

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▲▼因應武漢肺炎疫情擴大衛福部長陳時中宣布二級。（圖／疾管署 YouTube）

▲防疫升級為二級開設，衛福部長陳時中（中）擔任指揮官。（圖／疾管署 YouTube）

生活中心／綜合報導

因應武漢肺炎，我疾管署日前已成立三級中央流行疫情指揮中心，而隨著疫情蔓延「武漢封城」，衛福部長陳時中今（23日）宣布防疫等級升級至二級開設，主責單位由疾管署提升至衛福部，陳時中擔任指揮官。

據了解，為了因應「武漢封城」，副院長陳其邁上午召開跨部會會議，出席單位包括衛福部、疾管署等，行政院長蘇貞昌下午更前往中央流行疫情指揮中心聽取簡報。而在防疫升級後，也會有新的防疫措施。

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「2019新型冠狀病毒」（2019-nCoV）的疫情持續擴散，截至23日下午2點30分，全中國大陸已經累積616例，17人死亡（皆來自湖北省）。香港、澳門皆在22日首度出現病例，江蘇、河北、福建、安徽、遼寧、貴州、海南、山西、廣西、寧夏等省分也出現首例，大陸已有3分之2的省分淪陷。

▲武漢肺炎0123大陸疫情。（圖／記者劉亭製圖）

▲大陸武漢肺炎疫情狀況。（圖／記者劉亭製圖）


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