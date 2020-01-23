外媒想進武漢採訪疫情　陸外交部：已宣布外地人別來

▲武漢肺炎擴散，機場工作人員、旅客都戴上口罩。（圖／達志影像／美聯社）



記者蔡紹堅／綜合報導

武漢肺炎疫情引起全球關注，大陸外交部發言人耿爽23日指出，有一些外媒想派遣記者進入武漢採訪，但為了更好的防控疫情，武漢市日前已公開宣布，外地人員近期不要進入武漢，「希望外國記者朋友能夠了解當前武漢當地的實際情況，理解武漢方面為防控疫情採取的措施，認真聽取他們的建議。」

外媒記者在大陸外交部的例行記者會上詢問，外國記者是否能進入武漢進行報導。

對此，耿爽回應，他們理解外國記者對武漢近期發生的疫情十分關注，昨天上午國新辦召開了新聞發布會，國家衛健委的負責人全面介紹了新型冠狀病毒感染的肺炎防控工作的有關情況，並且回答了中外記者的提問，「幾天來我在這裡也多次聽取介紹了相關的情況，這些對大家了解疫情信息和防控工作的進展都應該有所幫助。」

▼大陸外交部發言人耿爽。（圖／達志影像／美聯社）



耿爽表示，下一步會繼續本著公開、透明的原則，及時發布相關信息並且回應外界關切，「大家應該已經注意到，為了更好地防控疫情，1月21日，武漢市政府已經公開宣布外地人員近期不要去武漢。」

耿爽提到，武漢市23日上午通告，全市城市公交、地鐵、輪渡、長途客運暫停運營，無特殊原因，市民不要離開武漢，機場、火車站離漢通道暫時關閉，「希望外國記者朋友能夠了解當前武漢當地的實際情況，理解武漢方面為防控疫情採取的措施，認真聽取他們的建議。」

耿爽強調，實際上，這也是為了大家，據他了解，目前已經有一些外國記者前往武漢採訪，對於那些已經在武漢的外國記者朋友，請務必遵守當地有關規定，聽從有關的安排，同時要做好個人衛生安全防護，防止交叉感染，「最後藉這個機會，我也提醒各位外國和中國記者朋友，最近一段時間注意身體健康，做好個人衛生防護。」

▼武漢機場封閉，相關航班都取消。（圖／達志影像／美聯社）

