武漢肺炎連封2城！　國泰港龍宣布1/24起停飛「香港-武漢」航班

▲武漢高速公路入口封閉。（圖／翻攝微博）

記者賴文萱／台北報導

武漢肺炎疫情嚴峻，中國大陸繼武漢市後，緊急再宣布湖北黃岡市自1月23日24時封城，市區公交、長途客運暫停運營；城鐵站、火車站離開黃岡市區通道暫時關閉，無特殊原因，市民不得離開市區。國泰港龍宣佈，因應武漢最新的情況，國泰港龍將由明天（24日）暫停往來香港-武漢的航班，直至2020年2月29日止。

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▲國泰港龍24日起停飛香港-武漢航班。（圖／國泰港龍航空提供）

國泰港龍表示，現正密切監察情況，並會繼續與相關所有航點的衛生當局保持緊密聯繫，顧客服務同事會協助受影響的乘客安排退票或延後旅程，並向受影響乘客致歉，並感謝乘客的諒解。

黃岡市23日下午發佈通告，稱為全力做好新型冠狀病毒感染的肺炎疫情防控工作，有效切斷病毒傳播途徑，堅決遏制疫情蔓延勢頭，確保人民群眾生命安全和身體健康，自2020年1月23日24時起，黃岡市區公交、長途客運暫停運營。

另外，城鐵站、火車站離開黃岡市區通道暫時關閉，無特殊原因，市民不要離開市區；黃岡市區所有影劇院、網吧和室內公共文化、旅遊及娛樂場所暫停營業；黃州區中心市場實行休市管理；恢復時間另行通告。

▲黃岡市與武漢接壤 。（圖／翻攝自Google map）