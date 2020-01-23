春節10大禁忌　2地方別去「避免官司、牢獄之災」

▲農曆春節來了～（示意圖／記者李毓康攝）

記者李芷萱／綜合報導

農曆春節是一年中重要的節日之一，其中又有許多習俗與需要留意的地方，命理師謝沅瑾幫大家整理「過年十大注意事項」，包括許多人熟悉的「欠錢不要欠過年」、「初一要早起」等，讓大家不踩禁忌過好年。

初一不要睡過中午

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大人都會說初一要早起，盡量不要睡太晚，尤其是不要睡過中午，因為擔心這樣晚起的習慣可能導致整年懶惰、不積極，如果能出去走春，走一走精神好，相信一整年也會更好。

不欠錢不催債

大家一定聽過「欠錢不要欠過年」，因為會影響財運，假如你是被欠錢的那方，萬一朋友真的手頭緊或有困難，過年期間也盡量不要催債，避免財運也受到影響。

不看病不吃藥

民間有一種說法是開年第一天就吃藥，可能影響整年健康運勢，如果只是輕微感冒，會建議盡量避免吃藥，但急症或是長期需要藥物控制如心臟病、糖尿病除外。

初三以前不掃地

初三前能不掃地就不掃地，避免將財氣掃走，但謝沅瑾透露，如果真的要掃地，可以從大門口往屋內掃，將財氣掃進屋子裡。

▲民俗說法僅供參考。（示意圖／取自免費圖庫Unsplash）

初三前不倒垃圾

許多民眾在過年時會準備大垃圾袋，把掃到的垃圾或不小心用壞的物品蒐集起來，避免財氣外流，初三一早再把垃圾拿出家門丟，因為民間說法有「初三送窮日」，初三把財神送走後，接下來便可以迎財神。

不出入警局監獄

非必要的狀況，一般民眾不要在過年時出入警局或監獄，避免新的一年可能被官司纏身或牢獄之災，若是從事相關業務或職業為警察的民眾，就不用過於擔心。

不打罵小孩

盡量不要在過年期間打罵小孩，因為小孩可能會哭更兇，部分家長在情急之下，可能會說出不是很好聽的話，這樣會讓人覺得過年期間兆頭不好，也代表孩子整年會很調皮、不好管教。

初三晚上不點燈

關於初三晚上不點燈的習俗，有兩種說法，最常見是老鼠娶親，不開燈是讓老鼠好好娶親過生活，也避免一整年穀物受到破壞。

避免打破碗盤

過年期間避免打破碗盤，萬一不小心打破，也不用過於緊張，可以趕快念「碎碎平安」補救，避免過年期間讓這些不好的影像、畫面對我們產生影響，用語言把心結打開。

米甕不能空

古代人把米甕當成財庫，過年期間米甕絕對不能空，有些米甕甚至會貼上「滿」，避免影響財運。

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