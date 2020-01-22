台南北門三寮灣東隆宮　春節期間舉辦第5屆擲筊PK賽

▲台南市北門區三寮灣東隆宮，春節期間舉辦第5屆擲筊PK賽，總獎金超過10萬元，第1名機車及10部踏腳車亮相。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

以「王船祭」聞名的台南市北門區「三寮灣東隆宮」，21日春節前夕宣布將在春節期間舉辦「第5屆擲筊PK賽」，冠軍獨得價值5萬2千元的三陽125機車，還配合過七星平安橋及鑽轎腳等活動，董事侯明舜強調，將讓信徒民眾感受不一樣的年節宗教熱鬧氣氛，歡迎信眾來東隆宮走春。

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「三寮灣東隆宮」董事侯明舜21日公佈今年新春嘉年華系列活動，較往年不同的除了點光明燈、安太歲、過七星平安橋、手輦改運以外，還持續舉辦第5屆「擲筊PK賽」。

董事侯明舜表示，為積極推動宗教信仰文化，大年初一至初二舉辦第5屆「擲筊PK賽」冠軍獎賞三陽125機車，亞軍1萬5千元、季軍1萬元、殿軍8千元，5至10名也發7000至2000元豐富獎金，總獎金超過10萬元，報名費每人100元，可以重複報名，比賽中穿插摸彩有10台腳踏車等，其目的在於增進社區民眾及旅外鄉親信徒間的互動及向心力。

總幹事吳崑源說，藉由東隆宮李府千歲廣大神威，庇佑眾善信平安、幸福、快樂，新的一年大發其祥、財源廣進，同時營造鼎沸人潮及新年繽紛氣氛，也提供社區民眾正當娛樂活動，新春期間還有古早味美食品嚐、手輦改運、鑽轎下活動，新春期間開放文化中心免費參觀王爺信仰文物館、水滸英雄館、禮俗文物館還有舉辦收藏百年之「古銅文物展」。