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馬英九金鼠福卡來了！　發放時間、地點一次看

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▲▼馬英九發送金鼠福卡。（圖／翻攝馬英九臉書粉專）

▲馬英九發送金鼠福卡。（圖／翻攝馬英九臉書粉專，下同）

記者黃巈禾／台北報導

今年是鼠年，前總統馬英九特製「金鼠福卡」要送給民眾，他22日晚間透過臉書公布發放的時間與地點，除了除夕之外，小年夜、初一、初二、初三、初四、初五都有定點發放，想拿馬英九金鼠福卡的民眾千萬不要錯過。

馬英九的金屬福卡上，一隻圓滾滾的老鼠從金元寶冒出頭，搭配紅色的底，既可愛又喜氣。馬英九公布發放行程與地點，1/23小年夜上午在台北文山區，10時在興安宮，10時40分在福興宮，下午前往新北，14時在板橋慈惠宮，15時30分在土城五穀先帝廟，除夕當天則沒有發放金鼠福卡。

1/25初一都在台北，上午8時在文山區集應廟，9時10分在中山區行天宮，11時30分在萬華區龍山寺，下午都在松山區，13時50分在奉天宮，15時在慈惠堂，16時10分在慈祐宮。

1/26初二在竹苗一帶，上午8時20分在苗栗通霄鎮的馬家庄，9時30分在公館五穀宮，之後北上新竹，11時5分在新竹縣新埔鎮褒忠義民廟，13時5分在新竹縣竹北天后宮，14時20分在新竹市東區的竹蓮寺，15時35分在新竹縣北埔鄉的慈天宮。

▲▼馬英九發送金鼠福卡。（圖／翻攝馬英九臉書粉專）

1/27初三從台北一路行經桃園、台中。上午9時30分在台北北投區關渡宮；接著到桃園，11時15分在平鎮褒忠祠，中午12時10分在中壢仁海宮，下午南下台中，14時55分在大雅永興宮，15時55分在神岡順濟宮，17時在大甲鎮瀾宮。

1/28初四上午先在台南，下午到高雄。上午8時25分在台南新化護安宮，9時30分在永康區的凌霄寶殿武龍宮，10時30分在永康區紫龍宮，11時40分在中西區的大天后宮。接著南下高雄，14時10分在三民區褒忠義民廟，15時30分在鳳山天公廟，16時50分在大寮慈后宮。

1/29初五上午先在新北，下午到台北。上午8時30分在三重區先嗇宮，9時50分在三重區義天宮，11時10分在蘆洲區湧蓮寺，13時30分在台北市中正區的台灣省城隍廟。

▲▼馬英九發送金鼠福卡。（圖／翻攝馬英九臉書粉專）

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