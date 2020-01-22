庚子年「鼠錢舞春迎新春」 祀典大天后宮春節祈福活動

▲祀典大天后宮更配合庚子年準備200組金鼠公仔，將贈送給除夕夜開廟門搶頭香的信眾，預祝鼠年行大運，事事如意。（圖／記者林悅翻攝，下同）

記者林悅／台南報導

台南祀典大天后宮2020庚子年新春續推出攢轎腳消災改運，今年鼠年一樣安排摸金雞、摸金蛋以求財源滾進及摸春牛及寫許願卡等活動，歡迎闔家祈福求好運，順便求個「紅蛋」吃平安等一系列祈福活動。

祀典大天后宮主委曾吉連表示，攢轎腳祈福頗受好評，神轎四周擺有十二生肖元辰燈，信眾在敲響大鑼後，攢過媽祖神轎，可以祈求媽祖消災解厄，之後再「摸春牛」，象徵一元復始、萬象更新，前總統馬英九也曾親身體驗。

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祀典大天后宮三寶殿設有祈福區，配合今年庚子年一樣安排金雞生金蛋與麒麟童子供信眾祈福，想求財者可摸麒麟童子的元寶祈求財源廣進，要升官或事業蒸蒸日上者可摸持冠童子，以求事業發達、職場成功。廟方也準備一萬顆紅蛋供信眾食用，祈有金蟬脫殼改新運之功效。

祀典大天后宮更配合庚子年準備200組金鼠公仔，將贈送給除夕夜開廟門搶頭香的信眾，預祝鼠年行大運，事事如意。還可寫許願卡掛在走廊兩側，祈求新年新希望，心想事成。今年更特別製作精美紅包袋隨金紙贈送，送完為止。

1920年以來大天后宮常於過年期間在宮內展出水仙花、盆景等奇花異景來應景。今年也感謝麻豆區謝董憲明提供比賽得獎優美盆栽，在正殿前天井展出，歡迎新春期間參拜聖母之餘，也順便觀賞美麗的盆栽。



大天后宮順星元辰殿設有點燈祈福區，供信眾點太歲燈、光明燈、姻緣燈、文昌燈、求子燈、財神燈、元辰燈、全戶消災疏文等，庇佑心想事成，闔家平安，前途光明，事業發達，財源廣進，消災植福。凡生肖屬鼠、兔、馬、雞者犯沖太歲者皆可點太歲燈。